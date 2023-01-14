نجوم كرة القدم الكورد الفيليين في ذاكرة التاريخ

ا . د . قاسم المندلاوي

خلال فترة الخمسينات ولغاية اواسط السبعينات من القرن الماضي برز عدد كبيرمن نجوم كرة القدم الفيليين الذين مثلوا العراق في البطولات المحلية و الدولية منهم : اللاعب المرحوم ” انور مراد ” بدا مشواره عام 1957 في نادي الفيليين ببغداد ولعب مع فرق ” الشرطة والفرقة الثالثة و المنتخبات العسكرية ، وحامي الهدف منتخب العراق خلال الستينات من القرن الماضي ، شارك ضمن المنتخب الوطني في بطولة كاس العرب ” والتي اقيمت في بغداد عام 1966 وتوج العراق باللقب عند فوزها على سوريا ” 2 – 1 ” في المباراة النهائية .. النجم الكروي الفيلي ” نوري قهرمان ” اشتهر في ساحات وملاعب بغداد وكان احد ابرز النجوم في فترة الخمسينات … اللاعب ” محمود اسد ” لاعب خط الهجوم في المنتخب الوطني ، وهو من النجوم البارزين والمشهورين ، عام 1962 لعب مع فرق ” نادي الاسالة و المصلحة و الفرقة الثالثة و آليات الشرطة القوة السيارة ومع شرطة المرور و المنتخبات ” العسكري والاولمبي و المنتخب العراقي ” ، وفي عام 1966 شارك في كاس العرب ببغداد … اللاعب ” عبد الصمد اسد ” وهو شقيق اللاعب محمود اسد اشتهر في تشكيلة المنتخب الوطني خلال نهاية الستينيات والى بداية السبعينيات في ملاعب العراق ، بدا مشواره عام 1967 مع فرق ” الاهلي و الشرطة و الاولمبي والمنتخب العراقي ” وفي عام 2005 ” بعد سقوط نظام الطاغية صدام ” تم تعينه كاول مدير كوردي فيلي في تاريخ العاب الجيش ، الا انه استقال بعد عام واحد من تعينه … اللاعب ” عبد الصاحب اسد ” وهو الشقيق الاصغر للاعب الدولي محمود اسد ، حاصل على شهادة دبلوم عالي من كلية التربية الرياضية في موسكو – تخصص كرة القدم ” و في عام 1987 حصل على شهادة الدكتوراه فلسفة العلوم الرياضية من نفس الكلية اعلاه … عام 2006 تم تعينه في جامعة صلاح الدين – اقليم كوردستان ، بدا مشواره الكروي 1969 – 1976 مع فرق ” التربية والجيش والزراعة ، وجدير بالاشارة : ان عائلة المرحوم اسد اعتبر من قبل الارشيف الرياضي ضمن اشهر العوائل العراقية رياضيا الا ان نظام البعث الفاشي وبامر من الطاغية صدام عام 1982 تم تهجير جميع افراد هذه العائلة الكوردية الفيلية العريقة والمشهورة رياضيا الى ايران ، وتم احتجاز ابن شقيقهم وثلاثة من اولاد شقيقهم وابن خالهم الحاج كريم الذي تم تهجيره مع المجموعة الاولى من التجارالفيليين والى اليوم لم يكتشف لهم اي أثر حتى في المقابر الجماعية ، اما بالنسبة لنجوم كرة القدم الفيليين الجدد ، فبعد البطولة العربية التي سميت ” بكاس فلسطين ” برز نجوم آخرين من الكورد الفيليين منهم : اللاعب ” جلال عبد الرحمن – حامي الهدف ” لعب لفريق ” السكك و نادي الزوراء ” ومثل المنتخبات المدرسي ومنتخب بغداد الاهلي و الوطني .. اللاعب ” قاسم محمد ” حامي الهدف ” لعب في فرق ” الكهرباء و الصناعة و الجيش و الزوراء و منتخب بغداد و المنتخب الوطني ” .. اللاعب المرحوم ” محمد علي قنبر ” لاعب خط هجوم المنتخب الوطني و ضمن اندية الدوري الممتاز خلال نهاية الستينيات و بداية السبعينيات وكان له دور كبير في فوز منتخب العراق على منتخب تونس ” 1 – 0 ” ” في مباراة دولية جرت في تونس انذاك ، لعب ضمن فرق ” السكك و المصلحة القوة السيارة و المرور و منتخب بغداد الاهلي و المنتخب الوطني .. اللاعب ” مهدي عبد الصاحب ” لعب مع الطلبة والتجارة و المنتخب العسكري ومنتخب الشباب العراق الفائز بكأس شباب آسيا في طهران عام 1977 .. تم تهجيره مع عائلته الى ايران ، ثم قدم اللجوء الى السويد .. اللاعب ” ولي كريم فيلي ” لاعب منتخب شباب العراق في فترة الثمانينات لعب ايضا مع فرق ” نادي الجيش و الطلبة و الطيران ثم احترف في قطر و الجزائر ومثل منتخب شباب العراق .. اللاعب ” شاكر علي فيلي ” لاعب منتخب العراق في الثمانينات ” لعب مع فرق ” نادي الطلبة و نادي الجيش ومثل منتخب الشباب و منتخب العراق ” .. اللاعب ” علي رستم ” لعب مع فرق ” التربية و الزراعة والجيش و منتخب العراق ” .. اللاعب ” سعد عبد الحميد ” لعب ضمن فرق نادي الشباب ، القوة الجوية ، الشرطة ، منتخب العراق ” واحترف في تونس و قطر .. اللاعب ” اسماعيل محمد ” لعب مع فرق ” الزوراء والشرطة ونادي الشباب ومنتخب العراق ” .. اللاعب محمد امين الفيلي ” حارس مرمى المنتخب العراقي في فترة الثمانينات و التسعينات و قد شارك في جميع المباراة الدولية ضمن المنتخب الوطني . اللاعب ” جاسم محمد غلام فيلي ” شارك ضمن المنتخب العراقي والذي فاز بكاس امم اسيا عام 2007 ” مثل فرق ” نادي الجيش ، القوة الجوية ، و منتخب العراق ” واحترف في قطر .. اللاعب ” محمد مشهدي ” خط الوسط ” ضمن اندية الدوري العراقي الممتاز في نهاية الستينات و بداية السبعينات من القرن العشرين .. اللاعب ” قيس شاكر ” من مدينة خانقين ، في مطلع الستينات من القرن العشرين كان يلعب ضمن فريق نادي مصفى الوند ثم مع منتخب ديالى ثم انتقل الى نادي مصلحة نقل الركاب .. اللاعب ” سلام شاكرفيلي ” شارك ضمن المنتخب العراقي الذي فاز بكاس امم اسيا عام 2007 ” وهو ابن لاعب المنتخب شاكر علي لعب مع فرق ” الطلبة ، الزوراء ، الكرخ ، الشرطة ” واحترف في السعودية و الامارات ، .. اللاعب ” احمد ياسين فيلي ” الذي له الفضل الكبير في فوز العراق على اوزبكستان بهدفين ضمن تصفيات لندن الاولمبية و التي جرت في الدوحة بدولة قطر كما هو رشح ضمن المنتخب العراقي لتصفيات كاس العالم 2014 في البرازيل ” وهو من ابناء المهجرين الكورد الفيليين ، يلعب في السويد .. وهناك ما يزال لاعبين اخرين ضمن الفرق و المنتخبات منهم : عبد جان بدري وعلي شمه خليل و خليل ابراهيم شمه و مولود مراد و فيصل درويش و ابراهيم شا مراد و حبيب محمد و عبد الرزاق علي حيدر و غيرهم وجميع هؤلاء نجوم الكرة العراقية من الكورد الفيليين. .

المصادر و المراجع 1 – قاسم المندلاوي ” ابطال الكورد الفيلية ” جريدة التاخي 6 / 7 / 2004 بغداد 2 – قاسم المندلاوي ” لمحات عن تاسيس اول مدرسة للكورد الفيليين ” جريدة التاخي 10 / 10 / 2011 بغداد 3 – قاسم المندلاوي ” حوار مع الدكتور عبد الصاحب اسد – كلية التربية الرياضية – جامعة صلاح الدين اربيل – 2007 4 – حيدر الحيدر ” مقابلة مع نعمان مراد رئيس نادي الفيلية سابقا ” مجلة الحوار المتمدن تموز 2004 بغداد 5 – عبد الصمد اسد ” محطاط رياضية مشرقة في تاريخ الكورد الفيليين في العراق ” الجزء الاول والثاني 23 / 7 / 2019 صوت العراق

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