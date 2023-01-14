نيجيرفان بارزاني يعزي عمار الحكيم



قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، التعازي العميقة إلى رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم بوفاة حرم آية الله محمد باقر الحكيم.

وأجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اتصالاً هاتفياً مع رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2023)، عبّر فيه عن تعاطفه معه وعائلة آل الحكيم، ومشاركته إياهم الحزن بمصابهم.

بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان، أعرب عمار الحكيم عن شكره وامتنانه هو وعائلة آل الحكيم لرئيس إقليم كوردستان على “اتصاله ومواساته ومشاركته إياهم أحزانهم”.

وفيما يلي نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

“خلال اتصال هاتفي أجراه فخامة رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني مساء اليوم، الجمعة 13 كانون الثاني 2023، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، قدم فخامته تعازيه العميقة بوفاة السيدة حرم شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، للسيد الحكيم وعائلة آل الحكيم الكريمة، معبراً عن تعاطفه ومشاركته إياهم الحزن بمصابهم.

ودعا فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني الباري جل وعلا أن يتغمد روح المرحومة برحمته وعطفه ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر السيد عمار الحكيم عن شكره وامتنانه هو وعائلة آل الحكيم الكريمة لفخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني على اتصاله ومواساته ومشاركته إياهم أحزانهم”.

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