وزارة الثروات الطبيعية: انفجار في حقل غاز كورمور



أفادت وزارة الثروات الطبيعية بوقوع انفجار داخل حقل كورمور الغازي، مشيرة الى عدم وصول التحقيقات لنتائج تثبت تنفيذ الهجوم بالصواريخ.

وقال وكيل وزارة الثروات الطبيعية، أحمد المفتي، الجمعة (13 كانون الثاني 2022)، ان “انفجارا وقع في حقل كورمور، وان سبب وطبيعة الانفجار لايزالان مجهولين”، مضيفاً ان “القوات الأمنية باشرت بفتح تحقيق بشأن الانفجار”.

وأردف المفتي بأنه “نفند مجمل معلومات الاعلام المحلي. لغاية الان، لم تتوصل التحقيقات حول الهجوم الأخير على حقل كورمور بأن الهجوم نفذ بواسطة صواريخ او كاتيوشا”.

ان انتاج الغاز في حقل كورمور اعتيادي ولا توجد أية مشكله فيه.

وسبق ان تعرض الحقل المذكور الى هجوم بثمانية صواريخ في شهر تشرين الاول الماضي، من دون ان يتاثر الانتاج بالقصف.

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز داخل إقليم كوردستان، ويقوم بتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من غاز الطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا “دانة غاز” و”الهلال” الاماراتيتين.

حسب نتائج تحقيق لجنة مشتركة سابقة بشأن تعرض حقل كورمور الى القصف، فإن أقرب نقطة لسقوط الصواريخ تبعد حوالي 30 كيلومترا عن قوات الحكومة الاتحادية، وتبلغ الفجوة الأمنية بين القوات الاتحادية والبيشمركة حوالي 9 إلى 10 كيلومترات.

وأعلنت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها نيد برايس في بيان سابق، أن واشنطن تقف مع شركائها في إدانة الهجمات الصاروخية الثلاث على البُنية التحتية للنفط والغاز في السليمانية.

واعتبر برايس، أن الهجمات “تهدف إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي وتحدي السيادة العراقية”، داعياً إلى “التحقيق في هذه الهجمات ومحاكمة المسؤولين عنها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط