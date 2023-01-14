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وزارة الهجرة : أكثر من الف أسرة نازحة وعائدة شملو بالمساعدات الاغاثية المتنوعة في الأنبار

بتوجيه مباشر من وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، لموظفي فرع الوزارة في محافظة الانبار لتقديم افضل الخدمات للنازحين في المخيمات والعائدين لمناطقهم الاصلية، خلال موجة البرد التي يمر بها البلاد لسد احتياجاتهم الضرورية .

اذ وزعت كوادر الفرع للاسر العائدة لمناطقها الاصلية في قضاء الفلوجة (430) حصة اغاثية ووزعت للاسر العائدة لمناطقها في مركز الرمادي (390) حصة اغاثية، فيما وزعت الوكادر ذاتها (270) حصة اغاثية للنازحين في مجمع الكيلو 18 .

وبينت الوزارة ان ” المساعدات الموزعة تضمنت سلات غذائية واخرى صحية ومستلزمات منزلية “.

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