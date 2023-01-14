وزارة زراعة إقليم كوردستان: سنرسل الفائض من بيض المائدة إلى محافظات الوسط والجنوب



أعلنت وزارة زراعة إقليم كوردستان، أن حاجة إقليم كوردستان من بيض المائدة تبلغ 7 الآف كارتوناً يومياً، وستقوم بارسال الفائض إلى وسط وجنوب العراق.

وكان وزير الزراعة العراقي، عباس العلياوي قد وجّه أمس بـ “السماح بنقل مادة بيض المائدة المنتجة في مشاريع دواجن إقليم كوردستان إلى باقي محافظات العراق الأخرى وبالعكس”، مشيراً إلى أن القرار جاء لـ “مواجهة الارتفاع في أسعار هذه المادة الحيوية في السوق المحلية”.

مدير الثروة الحيوانية في وزارة زراعة إقليم كوردستان، فراس صديق، قال الخميس (12 كانون الثاني 2023): “كنا نرسل بيض المائدة إلى وسط وجنوب العراق في السابق دون أن نتلقى تسهيلات”، مستطرداً أن هناك تسهيلات جيدة تقدم الآن “حيث تشكل السوق العراقية سوقاً جيدة لنا ونرسل 50% من إنتاجنا إلى هناك”.

وبيّن أن حاجة إقليم كوردستان من بيض المائدة تبلغ 7 الآف كارتوناً يومياً، موضحاً أنهم يرسلون الفائض إلى وسط وجنوب العراق.

وأدى انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة في الأسواق العراقية، من 7000 دينار للطبقة إلى 8500 دينار، فيما يبلغ سعرها في أسواق إقليم كوردستان 6500 دينار.

وشهد العراق شهد خلال الأشهر الماضية أزمة في إنتاج بيض المائدة، حيث أثرت عمليات الاستيراد على الإنتاج المحلي بسبب تفاوت الأسعار بين الداخل والخارج، ما جعل وزارة الزراعة تقرر إيقاف الاستيراد، وبالتالي ارتفاع أسعار البيض في الساواق المحلية.

مدير الثروة الحيوانية في وزارة زراعة إقليم كوردستان، لفت إلى أن أسعار بيض المائدة “ارتفعت في الدول المجاورة أيضاً”، منوّهاً إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول الجوار يؤثر بشكل مباشر على إقليم كوردستان”.

وينتج إقليم كوردستان سنوياً، مليارين و500 ألف بيض مائدة، و300 ألف طن من لحوم الدجاج، في وقت تبلغ حاجته اليومية مليار بيض مائدة ونحو 150 طناً من لحوم الدجاج.

بشأن انفخاض سعر لحوم الدجاج، رغم ارتفاع سعر بيض المائدة، بيّن فراس صديق، أن مشاريع الدواجن لإنتاج اللحوم تختلف عن تلك التي تنتج بيض المائدة، حيث يتم تربية الدجاج في مشاريع إنتاج اللحوم خلال مدة 40 يومياً، مستطرداً أن “أصحاب المشاريع لا يزالون يخسرون من خلال بيع إنتاجهم بالسعر الحالي”.

من جانبه، أكد مدير الرقابة التجارية في السليمانية، سوران عبد الغفور، انخفاض سعر لحوم الدجاج إلى 2350 ديناراً للكيلو غرام الواحد.

يشار إلى أن أصحاب حقول الدواجن في محافظة البصرة، البالغ عددها نحو 110 حقول، قد ذكروا في أيلول 2022، أنهم يعانون مشاكل عديدة تسببت بتعرضهم الى خسارات مادية كبيرة، منها قيام تجار بتغليف البيض الايراني والتركي بكارتون عراقي وبيعه في الاسواق على انه بيض مائدة عراقي، مشيرين إلى انه خلال الاشهر المقبلة سيكون من الصعب على المواطنين الحصول على بيض عراقي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط