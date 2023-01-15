الانواء الجوية: امطار متوسطة الشدة تشمل المناطق الوسطى والجنوبية مع تشكل الضباب



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تشكل ضباب وارتفاعا في درجات الحرارة بعموم مناطق البلاد.

وذكر بيان للهيئة، أن “الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائما مع تساقط امطار خفيفة خلال النهار ومتوسطة الشدة الى غزيرة بعد الظهر خاصة في الاقسام الشرقية مع حدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن يوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في الاقسام الشرقية تكون رعدية احيانا، درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس”، مبينا أن “درجات الحرارة العظمى في بغداد وكركوك وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف والديوانية و الناصرية والمثنى 14، الموصل وواسط 15، أربيل 12، البصرة 16”.

وأضاف البيان، أن “غدا الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائما جزئيا واحيانا غائم مع تشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع تشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا واحيانا غائم مع تشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق”.

واوضح، أن “يوم الأثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائما جزئيا واحيانا غائم مع تشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا واحيانا غائم مع تشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خلال النهار درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع تشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خلال النهار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

واشار البيان، الى أن “الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

وتابع، أن “الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم، سيكون في المنطقة الوسطى الطقس صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق”.

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