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الفنان فضل شاكر يحلق في سماء الرومانسية بأغنية ” صعبان عليك حالي “

أيقونة الغناء العربي فضل شاكر يطرح أغنية ” صعبان عليك حالي ”

بيروت : 2023

إنطلاقا من المدرسة الرومانسية ، و بلمسة مفعمة بالتفرد والأناقة ، أطلق أيقونة الغناء العربي الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة بعنوان ” صعبان عليك حالي ” من كلمات الشاعر مصطفى مرسي ، والحان وتوزيع خالد عز ، ومكس وماستر عمرو هاشم ، واخراج محمود رمزي ، وإشراف عام اياد النقيب .

صعبان عليك حالي من الاعمال الرومانسية التي تفيض كلماتها بالعاطفة الجياشة ، ونغماتها الموسيقية ،عزفت على لهيب الشوق وجمرات الشجن ، المليئة بالطرب والأحاسيس المعبرة عن المشاعر العاطفية والإنسانية ،بصوت الفنان فضل شاكر ، المتوج ملكا في قلوب جماهيره وعشاقه ومحبيه.

وتقول كلماتها :

بقى صعبان عليك حالي / لا ما يصعبش عليك غالي

لا لا لا

كفاية سيبني في حالي بقى / انساني تبت منك انا

انساني

صعب الرجوع تاني / بعت رخيص الغالي ابكي وانا مالي

” صعبان عليك حالي ” تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر ” يوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق : +

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