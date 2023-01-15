الكهرباء: قرب التعاقد مع كبرى الشركات العالمية

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس السبت، قرب توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية في مجال انتاج الطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تكون تعاقدات وزارة الكهرباء مع الشركات العالمية الرصينة”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة تستعد لهذا التحول ووضع خطط ستراتيجية للعمل به”.

وأشار، إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد التوقيع مع كبرى الشركات العالمية في مجال الكهرباء”.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن “رئيس الوزراء أوعز للجهات المعنية بتوفير قطع أراض وتذليل المعوقات لتشييد محطات الطاقة النظيفة في البلاد”.

وتابع موسى، أن “الوزارة لديها تنسيق عال مع الحكومات المحلية في المحافظات والدوائر البلدية بحسب توجيه رئيس الوزراء لإنشاء المحطات”.

ونفى، “وجود تلكؤ بمشاريع الطاقة (النظيفة)”، مبيناً، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل ناقش مع البنك الدولي مشاريع الطاقة النظيفة، والالتزام بمقررات قمم المناخ، مع ضرورة اهتمام البنوك العالمية بتمويل هذه المشاريع”.

وتابع موسى، أن “تلك المشاريع تحتاج إجراءات للغلق المالي، وتمويلها من البنوك العالمية، وتخصيص قطع الأراضي”.

وأوضح، أن “وزير الكهرباء طالب خلال اجتماعه مع البنك الدولي، بعقد ورش عمل مستمرة لتذليل أية صعوبات تجاه تنفيذ هذه المشاريع والتزاماتها مع العراق، وحث البنوك العالمية على المشاريع وتسريع إجراءات الغلق المالي، وتمويل مشاريع الطاقة”.

ويواصل موسى، أن “مشاريع الطاقة النظيفة وضمن خطط الوزارة متوسطة الأمد ستكون جاهزة خلال من سنتين إلى ثلاث”.

ومضى موسى، إلى أن “الوزارة بدأت من الآن بجملة من الإجراءات تتعلق بفحص التربة وتحديد قطع الأراضي وتوقيع العقود الاستشارية القانونية مع هذه الشركات”.

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