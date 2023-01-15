المجلس وخليجي 25

جعفر العلوجي

لا أقلل من شأن البرامج الاخرى التي تواكب خليجي 25 في البصرة بامتياز وتبدع في نقل صورة مشرفة ، ولكن والحق يقال فأن ما وصل اليه برنامج وملتقى المجلس العالمي للزميل الاعلامي الرائع خالد جاسم وزملائه من جهد وعمل مهني احترافي انساني كبير تجاوز حدود التألق ووصل بنجوميته الى اقصى ما يصل اليه برنامج رياضي تحليلي ، تزين بلمسات انسانية مذهلة اطرت العمل الاعلامي الرياضي المحترف الى مستوى قمة في النبل والانسانية والانصاف في التقديم ونقل الحقائق .

في حلقات سابقة بثت على هامش كأس العالم وبطولات اخرى كان العراق بثقله وجماهيره حاضرا في الوجدان والقلب هناك في الدوحة ، وافردت مساحات واسعة من العمل المباشر لمناصرة اشقائه في العراق ودعمه في استضافة بطولة خليجي 25 ، والتهبت مواقع التواصل الاجتماعي بملايين الاصوات التي تفاعلت مع اشارات والتقاطات المجلس وكلمات خالد جاسم الصريحة بان البصرة تستحق والعراق يستحق وجماهير العراق هي الاجمل وملح المباريات ، فكان الرهان في محله والعمل المتقن يبيض الوجوه والبصرة تزهو بحب الاشقاء وتحتضنهم بقلوب ملؤها الامل والحب ، وشهادات صريحة أن برنامج المجلس تكلم بمهنية الاعلام المحترف والتقاطات غاية في الذكاء والتنويع الذي يشدك الى البرنامج لساعات طوال دون ان يعتريك الملل ، وافصح عن مايجول به ضمير كل عراقي اعرب صراحة عن اعتزازه بالمجلس والرسالة الاعلامية الهادفة التي تستحق ان تكون عنوانا لشرف ونزاهة الاعلام وتوجهه الصحيح .

واليوم اذ يحل خالد واخوته ضيوفا اعزاء بين اهلهم في البصرة فان للصورة تفاعلات اخرى كبيرة لايمكن تصورها وقد توافدت طوابير المرحبين الاصلاء اللذين حملوا على اكتافهم جميل من انصفهم وراحوا يعبرون بشتى الطرق عن هذا الاعجاب لانهم اهل لكل المكرمات واناس يحفظون جميل من قابلهم بالحسنى ومازال على عهده بل تعدى ذلك الى استقبال الحالات الانسانية واشراكها على الهواء بطيب خاطر وممنونية وقدم لنا درسا بليغا في الرسالة الاعلامية الهادفة والعمل المتقن ، وعليه لابد ان يكون درس المجلس حاضرا امامنا على الدوام ننهل من ابداعه واهدافه وجمال صورته النقية التي تناقش وتحلل بمنتهى البساطة وتقبل الاخر ولاتؤمن بالحوار المتفرد او الانحياز الاعمى ، وهذه قمة المهنية التي نتحدث عنها بنكران ذات وايثار زرع في ارضنا الخصبة فانتج قوافل المحبين واطيب الاثر بورك المجلس .

همسة …

ثمار خليجي 25 هائلة جدا وعلينا ان نحسن حصدها بالتلاقي والحوار وتقبل الاخر وعدم التفرد بالقرار وتصوير او نسخ الانجاز العراقي بشخصية واحدة جماهيرنا ذكية وان غاب عنها شيء من معلومات اليوم فغدا ستشرق الشمس ويتضح كل شيء .

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