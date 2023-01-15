الموارد المائية: توجه وفدين لتركيا وايران لوضع الاتفاقيات والبروتوكولات المائية حيز التنفيذ



كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، عن زيارة مرتقبة سيجريها وفدان من العراق الى تركيا، والى إيران قريبا، لضمان الحقوق المائية للعراق ووضع اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات للتعاون المشترك موقعة بين العراق والبلدين حيز التنفيذ، مشيرا الى وجود تعاون وتنسيق كبيرين بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان بشأن ملف المياه وإدارة المياه.

وقال راضي لشبكة رووداو الإعلامية، الاحد (15 كانون الثاني 2023)، ان “هناك تعاون كبير جدا بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق بملف المياه وإدارة المياه. وان الاجتماعات الدورية بين اللجان الفنية المشتركة مستمرة للاتفاق على آلية او خطة بشأن الإطلاقات المائية وتحديد الأولويات والمتطلبات، بالإضافة الى التعاون المشترك من اجل ضمان عمل وإدامة مياه السدود”.

وأوضح انه منذ عام 2017 بعد حدوث الهزّة الأرضية، خصصت مبالغ لإدامة وصيانة السدود، وفي عام 2023 سيكون هناك تعاون كبير من أجل استكمال الكثير من المفاصل المتعلقة بعملية إدامة وصيانة وتأهيل السدود، وبالتحديد الأمور الفنية. كان هناك اجتماع قبل فترة وجيزة في سد دربندخان، كذلك اجتماع رفيع المستوى مع وزيرة الموارد المائية في اقليم كوردستان بحضور مدير عام السدود ومدراء السدود، حيث تم خلال هذه الاجتماعات التباحث حول آلية التعاون والتنسيق من أجل تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بدراسة السدود وتقديم دراسات تفصيلية حولها بالاستعانة بكبرى الشركات والخبراء بهذا المجال، فضلاً عن الاتفاق على المباشرة بالاعمال المتعلقة بسدّ دربندخان لضمان سلامته وتلافي بعض المشاكل الفنية التي تسبب بها الزلزال.

وأوضح المتحدث باسم الموارد المائية العراقية ان “كمية المياه المطلقة من الخزانات والسدود تخضع لخطط موضوعة بشكل مشترك لتأمين حاجة كافة المحافظات في العراق، التعاون يجري على أعلى مستوى، وهو يصبّ بالمصلحة العامة”، حسب تعبيره.

ونوّه الى ان “الخزين المائي يعتمد على حجم الإيرادات المائية، تساقط الأمطار، ومجموع السيول الواردة الى العراق. وكل ذلك يتوقف على طبيعة السنة المائية والظروف المناخية ومتطلبات المواسم سواء في مجال الزراعة او باستخدامات الماء الأخرى”.

راضي أكد أن “وضع السدود في العراق جيد جداً، جميع السدود الكبيرة والتنظيمية جيدة جداً، واعمال اعادة تأهيل هذه السدود مستمرة على مدار السنة”، مردفا بأنه “يوجد دعم من قبل الحكومة المركزية لتمويل التخصيصات اللازمة لديمومة عمل هذه السدود وصيانتها ودراسة واقعها”.

و”يوجد فراغ خزني كبير في سدودنا وخراناتنا للاسباب التي تحدثنا عنها، لذلك اضطررنا الى استخدام الخزين الموجود”، على حد قول راضي.

فيما يخص التفاوض على ملف المياه مع الدول الجارة، قال راضي ان الملف ليس وليد اليوم، يعود لعشرات السنين، وهو يحظى بعد تشكيل الحكومة بدعم كبير، حيث فتحت صفحة جديدة بالعلاقات المائية بين العراق ودول المنبع، وكان هناك تواصل مع حكومة تركيا، وتواصل مع جمهورية ايران الإسلامية، واتفاقات على عقد اجتماعات فنية مشتركة وتبادل الزيارات والمعلومات خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد راضي ان “هناك زيارة سيجريها وفد من العراق الى تركيا، وزيارة أخرى الى إيران، لمسنا دعم حكومي كبير لملف المياه، والغاية من هذه الاجتماعات والزيارات والاجتماعات المشتركة هي ضمان الحقوق المائية للعراق وحصوله على حصة عادلة من المياه. توجد اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات للتعاون المشترك موقعة بين الطرفين نسعى خلال هذه الاجتماعات الى وضعها حيز التنفيذ”.

وحسب راضي، فلا توجد اتفاقية موقعة بالأرقام عن تحديد الحصص المائية بين العراق وتركيا والعراق وايران، ويسعى العراق من خلال اجتماعاتع مه جارتيه الى ترجمة ما تم توقيعه من بروتوكولات ومذكرات والتي تتضمّن بندا واضحا ينص على تأمين حصة عادلة من المياه الى العراق، الى ارقام لتأمين حصة عادلة سواء في عامود دجلة او الفرات.

واشار راضي في سياق حديثه عن المباحثات العراقية مع تركيا وإيران بشأن الماؤ الى ان “الجميع يعلم انه وقع اتفاق بين العراق وتركيا وسوريا حول نهر الفرات بتأمين حصة لا تقل عن 50 مترا مكعباً في الثانية في الحدود السورية التركية، و58% من هذه الحصة للعراق والنسبة الباقية 42% لسوريا. اما بما يتعلق بنهر دجلة، فنأمل ان يتم الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة على تحديد حصة عادلة للعراق لتلبية متطلباته”.

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