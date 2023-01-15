الهجرة: 187 ألف عائلة ما زالت نازحة

بغداد/ نبأ مشرق

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن وجود 187 ألف عائلة تعيش حالة نزوح لغاية الوقت الحاضر، مؤكدة أن أغلب هذه العائلات خارج المخيمات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي جهاكير في تصريح إلى (المدى)، إن “ما تبقى في العراق في الوقت الحالي بشأن ملف النزوح هو 28 مخيماً”.

وتابع جهاكير، أن “هذه المخيمات تضم 37 ألف عائلة، مع وجود 150 ألف عائلة أخرى نازحة تعيش خارج المخيمات”. وأشار، إلى “أسباب كثيرة تحول دون عودة هذه المخيمات”، مؤكداً ان “هذه العائلات ترغب بالبقاء ولا تريد العودة لأسباب متعددة منها اجتماعية واقتصادية وعشائرية وأمنية”.

ولفت جهاكير، إلى أن “وزارة الهجرة تتابع احتياجات كل المخيمات بنحو يومي عبر النشاطات التي تقام من خلال مكاتبها في مناطق المخيمات، والسعي لتوفير المواد الغذائية والوقود واستبدال الخيم غير الصالحة وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز الخدمات وتوفرها للنازحين”.

واشار، إلى أن “وزارة الهجرة منذ يومها الاول رفعت شعار انهاء ملف النازحين تماشيا مع البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء؛ ولكن واقع الحال هنالك تحديات خارج ادارة الوزارة”.

ومضى جهاكير، إلى أن “الوزارة تدعو باستمرار الشركاء من المؤسسات المعنية وقادة الرأي للتعاون معها في إنهاء هذا الملف”.

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