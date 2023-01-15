بينهم عربيان.. الفيفا تكشف المرشحين لجائزة الأفضل للعام 2022



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لائحة مكونة من 14 لاعبا مرشحا، للفوز بجائزة “الأفضل” للعام 2022.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي العربي، محمد صلاح وأشرف حكيمي، بجانب كل من جوليان ألفاريز، جود بيلينجهام، كريم بنزيما، كيفين دي بروين، إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، نيمار، فينيسيوس جونيور.

وتمنح الجائزة لأفضل لاعب كرة قدم في العام 2022، ومن المتوقع أن تكون المنافسة محصورة بين كريم بنزيما (صاحب الكرة الذهبية الأخيرة، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) وليونيل ميسي (بطل كأس العالم وأفضل لاعب في البطولة).

وبدأت الخميس 12 كانون الثاني/ يناير مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل الذي سيقام في 27 فبراير/شباط، وتنقسم الأصوات إلى أربعة أجزاء: 25 % للصحفيين، 25 % لقدة منتخبات العالم، 25 % لمدربي المنتخبات، 25 % للجماهير.

وجاءت ترشيحات بقية الجوائز على النحو لتالي:

أفضل لاعبة في 2022

أيتانا بونماتي (برشلونة)، ديبينها (نورث كارولينا كوراج)، جيسي فليمنج (تشيلسي)، أدا هيجربيرج (أولمبيك ليون)، سام كير (تشيلسي)، بيث ميد (أرسنال)، فيفيان ميديما (أرسنال)، أليكس مورجان (سان دييجو ويف)، لينا أوبيردورف (فولفسبورج)، ألكسندرا بوب (فولفسبورج)، أليكسيا بوتيلاس (برشلونة)، ويندي رينارد (أولمبيك ليون)، كيرا والش (برشلونة) وليا ويليامسون (أرسنال).

جائزة أفضل مدرب كرة قدم للرجال

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، ديدييه ديشامب (فرنسا)، بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وليد الركراكي (المغرب) وليونيل سكالوني (الأرجنتين).

جائزة أفضل مدرب كرة قدم للسيدات

سونيا بومباستور (أولمبيك ليون)، إيما هايز (تشيلسي)، بيف بريستمان (كندا)، بيا سوندهاج (البرازيل)، مارتينا فوس تيكلينبرج (ألمانيا) وسارينا ويجمان (إنجلترا).

أفضل حارس مرمى

أليسون بيكر (ليفربول)، ياسين بونو (إشبيلية)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي) وإميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

أفضل حارسة مرمى

كريستين إندلر (أولمبيك ليون) وآن كاترين بيرجر (تشيلسي) وماري إيربس (مانشستر يونايتد) وميرل فرومز (فولفسبورج) وأليسا ناهر (شيكاغو ريد ستارز) وساندرا بانوس (برشلونة).

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