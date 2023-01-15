تعرفي على فوائد القرنفل للصدر والجهاز التنفسي



متابعة-جودت نصري

يعتبر القرنفل أحد أهم التوابل التي تمّ استخدامها لعدة قرون كمواد حافظة للأغذية ولأغراض صحية عديدة. تتعدّد استخداماته الطبية نظراً لما يحتوي عليه من عناصر غذائية مختلفة تشمل الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم، ما يجعل منه وسيلة مساعِدة على الوقاية من بعض الحالات المرضية، إضافة إلى دوره الهام في العمل على تسكين حدّة الألم.

ما هي أهم فوائد القرنفل الصحية؟

-تخفيف حدّة الربو: إحدى أبرز فوائد القرنفل للصدر أنه قد يساعد على تخفيف حدّة الربو والأعراض التي قد ترافق هذا النوع من المشاكل الصحية، إذ يحتوي كبش القرنفل وزيته على مركّبات فريدة من نوعها تتّسم بميزات قد تجعلها وصفة طبيعية جيدة للربو؛ إذ لتركيبة القرنفل قدرة محتملة على مقاومة التشنجات والتهابات المجاري التنفسية. وهذه الميزات تجعل القرنفل وصفة طبيعية يمكن أن تساعد على تحفيز استرخاء الأنسجة العضلية في الحلق، بالإضافة لمقاومة التأثير الضارّ لبعض مثيرات الحساسية على المجاري التنفسية، وهي أمور قد تسهم مجتمعة في تحسين القدرة على التنفس لمرضى الربو.

– مقاومة بعض سرطانات منطقة الصدر: يساعد استعمال القرنفل على مقاومة العديد من أنواع السرطانات التي يمكن أن تصيب وتصل إلى منطقة الصدر، بالأخص الأنواع الآتية: سرطان الرئة، سرطان الثدي وسرطان المريء. كما يعُتقد أن القدرة المحتملة للقرنفل على مقاومة السرطانات تعود لمحتواه من مركّب اليوجينول الذي قد يمتلك خصائص طبيعية مقاوِمة للسرطان، بالإضافة لمحتواه من بعض مضادات الأكسدة الهامّة التي قد تقاوم الالتهابات، بما في ذلك الالتهابات التي قد تسبّب السرطان.

-مقاومة فيروس كورونا: يساعد القرنفل على مقاومة فيروس كورونا وما قد يسبّبه من مضاعفات للجهاز التنفسي وللجسم، لا سيما إذا ما تمّ اللجوء إليه في المراحل الأولى من المرض، إذ يحتوي القرنفل على بعض الفلافونويدات القوية والتي قد تساعد على مقاومة الفيروس، فضلًا على أن القرنفل بطبيعة الحال يتّسم بميزات قد تجعله وصفة طبيعية جيدة لبعض مشاكل الجهاز التنفسي عموماً، إذ يساعد على مقاومة الفيروسات وتنشيط المناعة.

-مقاومة نزلة البرد والتهاب الحلق: يساعد القرنفل على مقاومة بعض الالتهابات والمشاكل الصحية العابرة التي يمكن أن تصيب منطقة الصدر والجهاز التنفسي، وتُعزى فوائده للصدر في هذا الشأن غالباً لغناه وغنى زيته بمركّبات قد تسهم في مقاومة الالتهابات، طرد البلغم، تسكين آلام وتورّم الحلق، مقاومة السعال، مقاومة بعض أنواع الفيروسات، مقاومة أنواع معينة من البكتيريا التي قد تسبب بعض المشاكل التنفسية التي تؤدي الى الالتهاب الرئوي.

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