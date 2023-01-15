تقرير عن مركز السمع و التخاطب

مركز السمع و التخاطب في مستشفى اليرموك التعليمي رعاية طبية متخصصة للمصابين باضطرابات السمع و التخاطب و توزيع المعينات السمعية مجانا على المستحقين



تقرير / احمد عبد الصاحب كريم

تصوير / مشتاق احمد محمد

يعد مركز السمع و التخاطب في مستشفى اليرموك التعليمي احد اهم المراكز المهمة التي تقدم الرعاية التخصصية و الخدمات التشخيصية و العلاجية و التاهيلية و المشورة للمصابين باضطرابات في السمع و التخاطب و يضم المركز وحدات ( تخطيط السمع ،

فحص جذع الدماغ ، فحص المسح السمعي ، مختبر بصمات الاذن ، تدريب النطق ، برمجة المعينات الطبية ، لجنة المعينات الطبية) و يعتبر من اهم المراكز التي تقوم بتجهيز السماعات لفاقدي السمع

و بين اختصاص انف و اذن و حنجرة الدكتور فاضل شهاب حمد يستقبل المركز المرضى المصابين باضطرابات في السمع و التخاطب حيث يتم اجراء اكثر من (١٥٠٠) فحص شهريا بمعدل (٥٠) مراجع يوميا و توزيع (٢٠٠) معينة سمعية متنوعة (داخل الاذن ، خلف الاذن ، في الاذن) شهريا مجانآ على المستحقين و يستقبل المركز الحالات التي تعاني من الاعاقة السمعية او الضعف السمعي او مشاكل في النطق و اللغة و ذلك للعلاقة الوثيقة بين فقدان السمع و تعلم اللغة و الكلام ولذلك فان اغلب المراجعين هم من كبار السن ممن يعانون من ضعف السمع وممن هم بحاجة الى معينات سمعية و الاطفال ممن يعانون من فقدان سمعي وراثي يترتب عليه اضطرابات لغوية علاوة على معالجة الاشخاص الذين يعانون من التهابات الاذن الوسطى وأمراض سمعية اخرى

و اضاف حمد تقوم وحدة المعينات الطبية بتوزيع المعينات السمعية على ضعاف السمع من خلال لجنة لتوزيع تلك السماعات الطبية على المستفيدين بعد اكمال كافة الفحوصات و التقارير الطبية من قبل الاطباء الاختصاص حسب مواعيد محددة لتقوم بعدها الملاكات المدربة ببرمجتها وفقا لدرجة السمع التي يتمتع بها الشخص حيث يبلغ المعدل الشهر لتوزيع المعينات الطبية بين (١٥٠ – ٢٠٠) معينة للمرضى في جانب الكرخ و محافظة الانبار و ذلك لعدم وجود مركز سمع و تخاطب في محافظة الانبار ، ولغرض التوسع وتامين كافة الخدمات الضرورية للمرضى ضعاف السمع تم تجهيز المركز بمختبر بصمة متكامل لغرض عمل بصمات الاذن الصلبة والمرنة لمختلف الاعمار ، بالاضافة الى ذلك تقوم وحدة فحص جذع الدماغ و تعتبر من اهم الوحدات في المركز بفحص الاطفال من عمر (٦) سنوات فما دون لمعرفة درجة السمع و فقدان السمع و قياس السعة السمعية للاطفال لعدم قدرتهم عن التعبير للاستجابة في الفحوصات الاخرى لمن يعانون من فقدان حسي عصبي او فقدان توصيلي بسبب التهابات الاذن الوسطى و بالتالي معرفة مدى درجة الفقدان السمعي و يتم ذلك من خلال استخدام احدث الاجهزة الدقيقة بعد ذلك يتم تحديد احتياج المريض الى استخدام المعينة السمعية او زراعة قوقعة الاذن

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