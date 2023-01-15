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خبيرة اقتصادية: استقرار سعر صرف الدولار مرتبط بالجانب السياسي أكثر من الاقتصادي


أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، يوم السبت، أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ووقف عمليات التذبذب بين الارتفاع والانخفاض مرتبط بالظرف السياسي اكثر مما هو مرتبط بالظرف الاقتصادي.

وأوضحت سميسم : أن «الظرف السياسي مرتبط بمدى بيان حسن النية للحكومة العراقية تجاه حماية الدولار الأمريكي من التهريب وعمليات غسيل الأموال وكل العمليات غير القانونية».مبينة بأن «استمرار بعض الجهات بعمليات تهريب الدولار الأمريكي قد ساعد بتطبيق قرار البنك الفيدرالي الأمريكي على بعض المصارف مما أدى إلى شحة الدولار في السوق العراقية وزيادة الطلب عليه وبالتالي انخفاض قيمة الدينار العراقي».

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