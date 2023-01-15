ظاهرة في مدارس العراق !!

علي فالح الزهيري

عن طريق الصدفة, وانت مارا من احد المدارس أثناء بداية ونهاية الدوام, انظر الى الساعة ستجد ان الساعة تجاوزت الثامنة والربع,او موعد انتهاء الدوام, والطلاب هم في “تجمهر” لمجاميع متعددة, مصحوبة بالشجارات, والكلام الفاحش, ومتنفس لتدخين السجائر, والتحرش, وهذه ظاهرة للأسف منتشرة في الكثير من المدارس العراق, وبالأخص مرحلة المتوسطة, والاعدادية, كون هذه المراحل في عمر المراهقة, ومتعطشة لخوض التجارب!, وهنا نضع الف علامة استفهام؟, حول هذه القضية, كونها هدف واضح لجعلها سوق لبيع وتعاطي المخدرات, او التعرض لا سامح الله لعمل ارهابي, او اجرامي, لذا على مدارس العراق, وبالاخص بغداد, ان تدرك حجم هذا الخطر من هذه الظاهرة, كون العراق اليوم يواجه تحديات كبيرة وكثيرة, منها الارهاب, وتجارة المخدرات, اما وزارة التربية فتقع عليها المسؤولية الاولى لتلك الظاهرة, وعليها أن توجه المدارس بالاوامر, والملاحظات, والزيارات المستمرة للمدارس, لكي تكن على مسافة قريبة لمعالجة المشاكل التي تواجهها المدارس والطلاب, أما وزارة الداخلية هي الاخرى ايضا عليها مسؤولية, وهي تفعيل دوريات نجدة الشرطة, أثناء بداية ونهاية الدوام الرسمي للمدارس, على اعتبار هذه الطبقة من المجتمع مهمة, ومن الواجب الاهتمام والالتفات لها ومتابعتها, بكل الطرق وبجهود الجميع, كي لا تكون اداة وحقل تجارب في ايدي الاعداء, والطلاب هم شريحة هشة و طرية وقابلة للتفاعل مع أي سلبية, قد تدمر مجتمعا, او جيلا, او عائلة ,لذلك من الضروري تكريس كل الجهود من الجميع, وبالاخص الأهل, كي تغلق على الأعداء اي ثغرة قد تؤثر على مستقبل ابنائنا …

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