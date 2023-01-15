ليث الدليمي: الاستقالة التي استخدمها الحلبوسي “قديمة من الدورة السابقة”



كشف عضو مجلس النواب، ليث الدليمي، اليوم الأحد، أن الاستقالة التي استخدمها رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، “قديمة من الدورة السابقة”.

وعقب قرار الحلبوسي بإنهاء عضوية الدليمي من البرلمان، قال الأخير في تصريح صحفي إن “هذه الاستقالة، كُتِبَت في الدورة السابقة، وقدمت فيها طلبا إلى النائب الأول آنذاك، حاكم الزاملي، والنائب الثاني شاخوان عبد الله، وأبلغتهما رسميا أن هذه الاستقالة منذ الدورة السابقة، وتم إنهاء هذا الملف، وألغيت الاستقالة، وأكملنا الفصل التشريعي”.

وأكمل: “فوجئت اليوم باستخدام الاستقالة ذاتها لأسباب سياسية، ولإرعاب النواب الآخرين الذين قدموا استقالات منذ الدورة السابقة”، مؤكدا: “لم أقدم أي استقالة خلال الدورة الخامسة لمجلس النواب”.

وأردف: “تحملنا طوال الفترة السابقة مشاكل الحلبوسي وطريقته الدكتاتورية بالتعامل مع نواب حزب تقدم”.

قبل ذلك وصف الدليمي، اليوم ، إجراءات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالـ”تعسفية”، فيما أعرب عن استغرابه من قرار الحلبوسي بإنهاء عضويته من مجلس النواب.

وقال الدليمي، في بيان : “تفاجأنا هذا اليوم بإجراء تعسفي آخر اتخذه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بإصدار امر نيابي غير قانوني بإنهاء عضويتنا من مجلس النواب”.

وأردف: “ونحن إذ نسجل استغرابنا واستنكارنا لهذا التصرف غير المبرر”.

وأكمل: “نراقب في الوقت ذاته الموقف الرسمي لتحالف السيادة والكتل النيابية الأخرى والسادة الزملاء اعضاء مجلس النواب العراقي لاتخاذ موقف رادع للدكتاتورية والانفرادية والاستهداف المستمر وإستغلال السلطة بشكل سلبي لإخضاع النواب لإرادته وهذا ما نرفضه مهما كلفنا ذلك”.

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