مديح القتلة القدامى

حمزة الحسن

ـــ ” في مجتمع مقلوب المعايير، يصبح قول الحقيقة نوعاً من الزور”.

جي ديبور: مجتمع الفرجة.

لم يترك لنا هؤلاء الابالسة غير المقارنة

بين لصوص وقتلة قدامى

وبين لصوص وقتلة جدد لاننا فقدنا حلقات السلسلة وتسلسل الاحداث

وصار كل حدث جديد كأنه الحدث الأول بلا سياق،

ولا الماضي المستمر ولا تراكم التجارب،

لذلك تاخر الوقت في الضجيج والتسطيح وعقلية الاحتراب ونزعات التشفي المرضية والانشاء السياسي الباهت في اعادة وضع الاحداث في سياق وتسلسل لكي نعرف أين نحن الآن بدل هذا التيه والتخبط والخوض في تفاصيل فرعية ونسيان حلقات السلسلة.

عن أي شيء نقارن؟

فلسفة علي حسن المجيد في السموم أم فلسفة نوري المالكي في أحرق الأخضر واليابس لو مست شعرة مني؟

أم نظرية حسين كامل في الإبادة أم فلسفة صالح المطلك في اللغف

أم مقولات صدام في أن من يستلم العراق يستلم أرضا بلا شعب لأنه عقار ومُلك ومزرعة وقف خاص وكازينو؟

كيف تناقش الهراء بالمنطق حسب نيتشة؟

لم يترك لنا هؤلاء القتلة مدرسة سياسية أو فكرية أو ثقافية كما باقي الشعوب،

لكي تكون الأساس الذي نبني عليه،

والمدرسة الوحيدة التي تركوها وتراكمت حتى اليوم مدرسة الكذب والغدر والتصفيات

والحيل والاغتيالات،

ولو لا الثقافة العالمية كنا، من يدري، سنتحول الى بهائم أو قتلة.

كان للقاتل القديم مرجعية أخلاقية،

قبل زمن العنف الثوري والايديولوجيا الثورية والعدو “المختلف”

في الفكر والشارع والجريدة والمسؤول وعقلية مداهمة العدو وهو في مرحلة” النوايا”

التي صدقتها أجيال وماتت بسببها بلا ثمن،

بل حتى في الشوارب والمقهى،

كما في رواية” القلعة الخامسة” لـــ فاضل العزاوي،

عن السجن والحب والصداقة والخيانة،

التي نشرت في الخارج عام 1972 مع ان العزاوي كان يومها سكرتير تحرير مجلة:

” الف باء” يوم كان الشاعر سامي مهدي رئيس تحرير كما أتذكر،

ويوم دخلت مكتب العزاوي وجدت صورة خلفه على الجدار لمسلحة سمراء في الثورة الارتيرية.

في القلعة الخامسة والعنوان من قلاع السجن المركزي في بغداد،

يأتي الشخصية من كركوك للبحث عن إمرأة عابرة،

ويجلس في مقهى مقابل سينما الخيام،

مجاورها بار” الركن الهادئ” ملاذنا من الصيف القائظ،

وهي وكر للشيوعيين وتتم مداهمة المقهى ويروح ” البطل” معهم،

وفي السجن يتحول الى سياسي عقائدي :

الحياة ليست دائما خيارات وتخطيطا بل مصادفات وحماقات والخ.

كان القاتل القديم لا يقتل على الهوية والاسم والطائفة،

قد تكون له قضية ثأر لم يًحل،

وحتى في حالة الثأر فالشخص المطلوب يعرف انه مطارد حقاً أم باطلاً،

يعرف هوية قاتله بل يحاوره ربما للوصول الى نتيجة،

وكان للقتلة ميثاق شرف في ألا يغدر من الخلف ولا يقتل على مائدة طعام،

ولا في حالة صلاة ،

والجميع يعرف القاتل والقتيل والاقارب والجيران.

ليس مثل قتلة اليوم كما حدث في مجزرة السنك عندما دخلت سيارات ببنادق بي كي سي

مخصصة للابادة وحصد الجيش وقتلت شباباً بلا معرفة،

في نوع من القتل المرضي السادي بعد تحويل الضحايا الى: أشياء .

جدي يوسف الذي تحول الى شخصية في سيرتنا الروائية: الأعزل،

هو في الحقيقة زوج جدتي،

رجل باسل حاول الشيخ وهو عضو في البرلمان الملكي،

ضربه من فوق فرسه لأن قطيعه دخل حقل الشيخ،

لكن يوسف جره من فرسه أمام الحاشية المصدومة،

ووضع الخنجر على رقبته ثم تركه لكي لا يوغل في اهانته أمام حاشية محنطة.

كان للشجاعة قوانينها وأخلاقها.

لكن شخصاً آخر يعترض طريقه ويهينه بلا مناسبة وبلا ذنب للتسلي،

وكان يتجاوزه لكبر سنه لكن الآخر تمادى ولم يتوقف وأنذره يوسف انها الفرصة الأخيرة،

وفي اليوم الأخير بعد اهانة عاد يوسف لأمه وقال لها عبارة واحدة:

” أريد البندقية”،

فهمت الأم ولم تقل سوى عبارة:

” خذها وعساها بخته”،

لأن الأم تعرف من هو يوسف وتعرف غضب الحليم.

وجده يأكل مع جماعة في صريفة في الحقل،

جلس يوسف أمام باب الصريفة بأمتار على ركبة واحدة وبندقية برنو في يده،

وخاطبه :

” لن أقتلك حتى تنهي طعامك”.

ماطل وأطال في الأكل لكن الصحن فارغ،

ودوت الرصاصات وكان والدي الى جانب القتيل قال لي:

” خرج الرز من صدره”.

كلما زرت يوسف وهو تجاوز ال 95 سنة يقول لي حزيناً:

” يا جدي وضع دمه برقبتي وحتى اليوم بعد عشرات السنوات

يزورني في الحلم”.

حتى في الحلم؟

أي ضمير حي؟

من تقاليد يوسف كل ليلة جمعة أن يقيم عشاء للقتيل

حتى يومه الأخير كصفح وغفران ويصلي ويخاطبه:

” عساها بختك ورطتني”.

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