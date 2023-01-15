مسؤول محلي: الأمطار ترفع مياه أهوار الجبايش

ذي قار/ حسين العامل

أكد مسؤول محلي انتعاش اهوار الجبايش إثر التحسن الملحوظ في نسبة الإغمار، وتحدث عن استقرار السكان وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وقال مدير إدارة مشاريع الاهوار والاراضي الرطبة في محافظة ذي قار عدنان عبد الله، إن “وزارة الموارد المائية أعدت خطة مسبقة حول معالجة الشحة المائية واستثمار مياه الأمطار وتحويلها الى أهوار الجبايش والأهوار الوسطى”، مبينا ان “ذلك أسهم بنسبة إغمار جيدة مقارنة بالأعوام السابقة”.

وأضاف عبد الله، أن “هذا الاجراء ساعد باستقرار سكان الأهوار المحليين والعودة الى حياتهم الطبيعية”. وأشار، إلى أن “الوزارة وتشكيلاتها عملت جاهدةً خلال الصيف الماضي على تعميق وتوسيع مغذيات الأهوار بهدف ايصال أكبر كمية من المياه الى الاهوار لإعادة إنعاشها”. وتحدث عبد الله، عن “عمل ادارة مشاريع الاهوار والاراضي الرطبة على تطهير مغذيات الاهوار واعمال صيانة النواظم الهيدروليكية في قضاء الجبايش لغرض تصريف أكبر كمية من الإطلاقات الى الاهوار من خلال منافذ الصباغية وابو النرسي وابو سوباط”.

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