مشروع طريق كلارـ دربنديخان الاستراتيجي.. نقطة ربط إقليم كوردستان سياحياً وتجارياً بالعراق وإيران



يندرج مشروع إنشاء طريق كلار ـ دربنديخان ذات المسارين والذي يتكون من مرحلتين بطول 65 كيلو متراً، ضمن حدود إدارة گرميان المستقلة (جنوب السليمانية) ، في اطار اهتمام حكومة اقليم كوردستان بمشاريع البنى التحتية الاستراتيجية من طرق وجسور وشوارع رئيسية.

تكمن أهمية هذا المشروع في انها نقطة ربط إقليم كوردستان تجارياً وسياحياً بالمدن العراقية ، وكذلك بإيران ، وسينشط الحركة الاقتصادية في المنطقة .وبانتهاء كلا المرحلتين سيعمل الطريق على تقصير المسافة بين كلار (مركز إدارة گرميان المستقلة) ومدينة دربنديخان التي كانت تستغرق ساعة و25 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط.

وقال مدير دائرة الطرق في إدارة گرميان المستقلة عدنان خليل ، في حديث لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان: “انتهت المرحلة الأولى من المشروع بطول 24 كيلومتراً وعرض 17 متراً بتكلفة 46 مليار دينار”.

مؤكداً ، أن “العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مستمر وتم الإنتهاء منه بنسبة 58%، ويبلغ طول هذه المرحلة 41 كيلومتراً وتكلفتها 137 مليار دينار بضمنها 35 مجسراً بطول 5 كيلومترات ذهاباً وإياباً”.

وتؤكد حكومة إقليم كوردستان أنه “بمجرد الإنتهاء من المشروع سيتم ربط الإقليم بأجزاء أخرى من العراق وإيران”.

هذا فيما وفر المشروع عشرات فرص العمل اليومية لابناء المنطقة.

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