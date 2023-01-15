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منتخب الشباب يتغلب على الكهرباء ودياً

تغلب منتخبُ الشباب، السبت، على فريق الكهرباء بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين

وتواجه الفريقان في المباراةِ الودية التي استضافها ملعب المدينة في العاصمةِ بغداد.

وقالَ المدير الإداري لمنتخب الشباب، نديم كريم في بيان إن “المنتخب سيغادر العراق إلى تركيا في الثامن عشر من هذا الشهر للدخول في معسكرٍ تدريبي سيخوض خلاله أربع مبارياتٍ أمام منتخبات المجر وطاجكستان والأردن وقيرغيزستان”.

يذكرُ أن منتخب الشباب تنتظره مشاركة مهمة في نهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في شهر آذار المقبل. انتهى/ 25 ل

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