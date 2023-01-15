نائب يحذر من وجود سعرين للدولار: الاقتصاد العراقي في حالة ‘خطرة’



حذر النائب محمد صاحب الدراجي، السبت، من حالة خطرة على الاقتصاد العراقي جراء وجود سعرين للدولار.

وقال الدراجي في تغريدة له على تويتر إن “ارتفاع الدولار غير المسيطر عليه يجب ان يجابه باجراءات على مستوى السيطرة على سعر الصرف.وعلى مستوى معالجة اثار انخفاض قيمة الدينار على الطبقات الهشة بالمجتمع”.

‏وأضاف، أن “وجود سعرين مختلفين للدولار: رسمي في البنك المركزي وحقيقي في الاسواق التجارية، ينذر بحالة خطرة في الاقتصاد العراقي”.

وكان عضو مجلس النواب، محمد الزيادي دعا في وقت سابق، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الوقوف مع مصلحة الفقراء وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة أزمة أسعار الدولار، فيما أكد أن استمرار بيع النفط بالدولار الأمريكي لن يقدم أي نتيجة.

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