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نوال الزغبي: ابني يعمل الآن بخدمة الغرف وهذا العمل يقوي شخصيته


كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن أن ابنها يعمل الآن بخدمة الغرف، مشيرة إلى أن هذا العمل يقوي شخصيته.

وأكدت نوال الزغبي، خلال لقائها مع رودولف هلال على قناة “lbc” أن عمل ابنها يصنع منه رجلا”، لافتة إلى أن “راتبه الشهري لا يتعدى الـ300 دولار”.

وأوضحت أن “عمل ابنها يرتبط بدراسته بشكل كبير، وأنه يمارسه على أرض الواقع لكي يستفيد من دراسته”، مشيرة إلى أنه “دائما ما يرفض الهدايا الثمينة التي تفاجئه بها”.

وطرحت نوال الزغبي خلال هذا الشهر أغنيتها التي تحمل اسم “أنا مش بتساب” على قناتها في يوتيوب، وظهرت في كليب الأغنية بإطلالة جديدة ومختلفة من حيث اللوك والأزياء.

وقدمت نوال من خلال الأغنية وهي باللهجة المصرية، النمط الموسيقي الإيقاعي، وجاءت في قالب متجدد من حيث النص الغنائي واللحن السريع والتوزيع الموسيقي.

وتعاونت في الأغنية مع الشاعر عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأخرج الكليب دان حداد.

NA

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