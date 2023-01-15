وزيرة الاتصالات: اعتباراً من الشهر المقبل سنطلق خدمة الاشتراك المدعوم للأنترنت



أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، مساء اليوم السبت، عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم للأنترنت في عموم العراق اعتباراً من الشهر المقبل، وفيما عزت أسباب سوء الخدمة المقدمة حالياً إلى وجود عشرات الشركات غير المرخصة وآلاف الوكلاء، أكدت أن إجراءات صارمة جديدة سيتم اتخاذها بحق المخالفين.

وقال الياسري خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في مقر الوزارة إن “سبب سوء خدمة الأنترنت في العراق هو وجود أكثر من 100 شركة لتقديم هذه الخدمة أغلبها غير مرخصة، إلى جانب أكثر من 15 ألف وكيل لهذه الشركات”.

وبينت أن “أكثر من ثلاثة ملايين مشترك (منازل ومكاتب وشركات) مع هذه الشركات للحصول على خدمة الأنترنت والشركات بدلاً من أن تمنح للمشترك الحزمة التي يدفع أجورها تصله حزمة أقل مما ينتج عنه ضعف في السرعة”.

وتابع “كما أن وكلاء هذه الشركات وهم أصحاب الأبراج التي تبث الأنترنت للمشتركين بدلاً من أن يقدمون للمشترك المحزمة المطلوبة له فقط يشركون معه منزلاً آخر أو مشتركين آخرين وبالتالي تضعف الخدمة بشكل كبير”.

وأوضحت الياسري أن “خدمة الاشتراك المدعوم سيبدأ العمل بها مطلع شهر شباط المقبل وسيحصل كل مشترك على كامل الحزمة التي يختارها دون نقص أو ضعف، بواقع 15 ألف دينار لكل 100 غيغا، و30 ألف دينار لكل 200 غيغا، و45 ألف دينار لكل 300 غيغا”.

وتابعت “كما سيتم منح 10 غيغا مجانية للعوائل الفقيرة للإستفادة منها لأبنائهم الطلبة وغير ذلك، وفي حال نفذها بإمكانهم الاشتراك بمبلغ 15 ألف دينار للحصول على 100 غيغا”.

ولفتت الوزيرة إلى أنه “في حال نفاد الـ100 غيغا بإمكان المشترك تجديد الاشتراك وبالتالي قد يجددها ثلاث مرات في الشهر أو أكثر من شهر وهو نفس المبلغ الذي يدفعه حالياً مقابل الخدمة السيئة المتوفرة”.

وختمت الياسري بالقول “الاشتراكات الحالية ستستمر بالخدمة وبإمكان المشترك الاختيار بينها وبين خدمة الاشتراك المدعوم”.

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