8 مقترحات هامة من السوداني تخص مديرية المرور



وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بدراسة تنفيذ إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية فما يخص طالبي اجازات السوق، بالإضافة إلى انهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان إن “القائد العام يسعى الى إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في مختلف المجالات وقد وجه سيادته بدراسة تنفيذ المقترحات الآتية والتي ارسلت بكتاب رسمي الى وزارة الداخلية والمرقم (2390436) في 2023/1/14، اولا: إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور والذي يستقطع منه مبلغ ( 35000) خمسة وثلاثون الف دينار لصالح إحدى الشركات عند إنجاز المعاملات”.

ومن ضمن التوجيهات أيضا “تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور بإستقطاعها عند تسجيل المركبات او تحويل ملكيتها الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وامانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة”.

وأكدالبيان على “إنهاء (عقد او التريث) بعمل فحص (الهزة) في الوقت الحاضر وإيقاف جباية المبلغ (30000) ثلاثون الف دينار على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة”، مشيرا إلى “إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية فما يخص طالبي اجازات السوق اجراءات الفحص والاختبار) وبأمكان مديرية المرور توفير الكادر والمستلزمات من مواردها لاجراء الفحص والاختبار بدلا من استيفاء مبلغ 30 الف دينار من المواطن”.

ووجه مديرية المرور ” بتشديد الإجراءات على محطات الوزن المحدد لمركبات الحمل كونها تؤثر على الطرق الداخلية والخارجية ، بالأضافة إلى تعزيز كوادر مديرية المرور بالموظفين المدنيين من مفاصل الوزارة الذين تم تحويل خدماتهم من عسكري الى مدني ويكون الدوام بشكل (صباحي) و(مسائي)”.

وأكد البيان على،”الاستفادة من ايرادات التسجيل والغرامات من قبل مديرية المرور بالتنسيق مع وزارة المالية لتغطية الاحتياجات الفنية ومستلزمات العمل اليومي دون توقف بحجه عدم تجديد العقد مع الشركات المنفذة وتحديد نسبة من الإيرادات الى مديرية المرور ضمن موازنة 2023″، مشددا على “انهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور (نهائيا) ويكون سحب الاستمارات وترويج المعاملات من قبل ضباط ومنتسبي المديرية داخل الدائرة أو الموقع”.

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