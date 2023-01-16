أسامة النجيفي للشرقية نيوز: الحكم على حكومة السوداني الآن غير صحيح..لابد ان ننتظر وهو الان في ميدان التجربة والاختبار

متابعة / حامد شهاب

أكد السيد أسامة النجيفي رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أن الحكم على حكومة السوداني الان غير صحيح ، لابد أن ننتظر ، وهو الان في ميدان التجربة والاختبار.. مشيرا الى أن برنامجه جيد ورئيس الوزراء تاريخه جيد ونراقب وننتظر .. اذا استطاعوا ان ينفذوا هذا البرنامج واذا استطاعوا أن ينفتحوا على الشعب العراقي بطريقة متوازنة ويعالجوا المشاكل العميقة والمستأصلة في البلد بالتأكيد سيوفقون ويكون القرار صحيحا، أما الان فمن المبكر الحكم عليهم.

واضاف السيد النجيفي الأمين العام لحزب للعراق متحدون في حوار خاص مع قناة الشرقية نيوز ليلة الأحد الخامس عشر من كانون الثاني 2023 أن حكومة السيد السوداني تحتاج على الاقل الى ستة أشهر بعدها يمكن للامور أن تتوضح أكثر، وهناك بعض البرامج فيها توقيتات زمنية ، وهذا سيكون ايضا اختبارا ، واذا استطاع السيد السوادني ان يتجاوز هذه الاختبارات بنجاح فالتقييم سيكون أوضح ، سلبا او ايجابا.

واشار السيد النجيفي الى ان القوى السياسية التي رشحت السوداني لها الدالة الكبرى وبالتاكيد يشاورها ولديهم قرارات، خصوصا في القضايا الستراتيجية الكبرة ، أ ما القضايا اليومية وصلاحيات رئيس الوزراء فهو يتحرك بخبرته وما يعتقد انه صحيح ، وان يستطيع أن يعمل بمعزل عن الضغوط السلبية التي يمكن ان تعيق عمله.

النجيفي : من الصعب ان يكون رئيس الوزراء مطلق اليد في التحرك

واوضح السيج النجيفي انه من الصعب ان يكون رئيس الوزراء مطلق اليد في التحرك ، ونحن دولة برلمانية وهو مسؤول أمام برلمان ، والقوى السياسية داعمة له ، لديها تطلعات ولديها رغبات ، ولابد أن يكون ممثل هذه السياسة بشكل او باخر ، وهذا يعنمد على شخصية رئيس الوزراء ، فالنزاهة مسألة مهمة جدا ، والقبول بالقانون والالتزام به مسألة أساسية ، ويجوز ان تخالف رغبات بعض السياسيين ، واذا التزم بالقوانين فسيكون هذا في صالحه ، وانا اعتقتد ان كثيرا من القوانين يستطيع ان يعمل بها ، وبحسب ماسمعت فهو مخول ومطلق اليد ، ولكن يعود الى ما يسمى بإدارة الدولة في القضايا الكبرى الستراتيجية التي يجب ان يتم الاتفاق عليها.

النجيفي : التقيت السيد رئيس الوزراء قبل يومين وأكد انه سيعمل وفق القانون ولن يخضع للضغوط

ولفت السيد النجيفي الى انه قد التقى قبل يومين مع السيد رئيس الوزراء وتكلمت بهذه الامور وسألته هذا السؤال الذي يتعلق بتطبيق القانون ، واكد انه سيعمل وفق القانون وبكل كفاءة ولن يخضع للضغوط وهكذا تبين لي الامر.

النجيفي : العلاقة ايجابية بين حزب للعراق متحدون والحزب الديمقراطي الكردستاني

وعن العلاقة مع كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني قال السيد النجيفي ان العلاقة التاريخية جيدة ، ونحن منذ 2010 على تواصل وتفاهم ومفاوضات ايجابية وعلاقات سياسية مستمرة ، وطبعا هنلك يعض المشاكل وبعض الخلافات ، لانتفق على كل شيء، ولكن بصورة عامة يمكن ان تكون العلاقة ايجابية بين حزب للعراق متحدون والحزب الديمقراطي الكردستاني ، وبين الموصل وبين أربيل ، هذه قضايا مستقرة وايجابية ، ومثلما قلت بعض الخلافات موجودة ولكن لاتعيق العمل بيننا.

النجيفي : الأقاليم اجراء قانوني واعتقد انها ضرورة ولكن ليس الان

وبشأن الدعوة لاقامة أقاليم في المناطق السنية هل ماتت اوضح السيد النجيفي ان الدستور سمح باقامة اقاليم وهي اجراء قانوني ، واعتقد انها ضرورة ولكن ليس الان، الان الظروف غير مستقرة ولن تلائم اعلان الاقاليم ، ولكن من الممكن بعد فترة من الزمن تصبح هذه المسألة ضرورية ، لاستقرار العراق والالتزام بوحدته وتماسكه، والأقاليم منصوص عليها في الدستور وضرورية للنظام الاتحادي في العراق.

وعن سؤال هل هناك امكانية لاقامة اقاليم سنية حاليا ام هناك معرقلات قال السيد النجيفي هي ليست اقاليم سنية بهذا المعنى ، هي اقاليم ادارية ضمن حدودها الجغرافية وتتصرف ضمن صلاحياتها التي اعطاها الدستور ، واذا قلنا اقليما سنيا فمعنى هذا ان نقف ضد الطوائف والقوميات الموجودة في المناطق السنية ، وهذا خطأ ، هي للجميع ، ولكن اسلوب الادارة اللامركزية التي حددها الدستور والصلاحيات للمحافظات والاقاليم هي التي تنسق العمل وتهيء بيئة ايجابية للنجاح ، وقد حاولنا هذا الموضوع في 2011 و و2012 ولكن تم ايقافها بطريقة غير قانونية ، ومن الممكن ان تظهر مشاكل في المستقبل من قبل الماسك بالسلطة، رئيس الحكومة او الجهات النافذة لانها ترى ان مصالحها تتقاطع مع الاقاليم، او بعض التأثيرات الخارجية تدخل على الخط، فهذا الامر ليس سهلا فيه معوقات ولكن اعتقد انه ستكون القناعة اكثر في المستقبل من قبل ابناء هذه المناطق ومن قبل السلطة الاتحادية في بغداد.

النجيفي : الموصل ممكن ان تكون أقليما ولكن ليس الان بل في مستقبل منظور او قريب

وعن سؤال هل الموصل مرشحة يوما ما ان تكون اقليما قال السيد النجيفي نعم بالتأكيد ،ولكن ليس الان، ممكن في مستقبل منظور او قريب ولكن اعتقد انها ضرورة., ليس فقط الموصل بل بقية المحافظات لهم نفس الحق ، وممكن عدد من المحافظات ان يشكلوا أقليما ، مثل اقليم كردستان، ولكن يجب ان يكون وفق رغبة أبناء هذه المناطق ، بالاستفتاء او القبول أو الأغلبية ، او مجلس النحافظة يطلب ذلك ، وان تسير بطريقة أصولية ، وبهدوء وليس بالاستفزاز والتحدي والمخاوف..هذا الأمر غير ملائم الان، لأن هناك عددا من القوميات والمذاهب في الموصل مثلا، وهناك الأغلبية السنية العربية وهناك الشيعة وهناك الكرد وهناك اليزيدية وهناك المسيحيين كلهم يتطلعون لأن تحفظ حقوقهم ، ضمن هذه المنطقة ، فإذا كانت اقليما يوفر لهم هذا الجو فبالتأكيد يكونوا داعمين وجزءا من هذا البناء ، ولكن هناك مخاوف واستهدافات وجو قسري ونوع من التهديدات وعدم الثقة ستتحول الى كارثة، والمخاوف من قوى تستطيع ان تتلاعب بالموصل وتؤثر عليها سلبا وتتدخل بطريقة غير قانونية ، وتحاول ان تخلق نوعا من الفتنة الداخلية ، والتحديات بين المكونات وتثير المخاوف الداخلية ، هذه مشائل خارجية تعمل في الموصل، وهذا الأمر يجب ان ينتهي حتى يسستطيع أبناء الموصل وأبناء نينوى يجلسون ويتفاهمون ويتفاوضون ويعيدون تاريخهم القديم في وحدة واحدة ومجتمع متماسك، واعتقد ان الجو غير مناسب الان لهذا الموضوع.

وعن سؤال لماذا لاتتحول الموصل الى منطقة اقتصادية قال السيد النجيفي هي فكرة جاءت من الدستور عندما اقر واعطى الحق بتشكيل الاقاليم وحصل الخلل في البلد منذ 2006 و 2010 الصراع الطائفي والتدخلات وفرض الارادات ونوع من الهيمنة غير المقبولة التي خرجت عن اطار القوانين والدستور ، وهذا عزز القناعة انه لابد من وجود مناطق تحظى بصلاحيات وتحفظ الحقوق وتحفظ الهوية وتحفظ الجغرافية، ومجالس المحافظات ليس في نينوى فقط بل نينوى وصلاح الدين وديالى تقدمت بطلبات رسمية وحزبنا كان الرائد في هذا الموضوع ، وهذه الطلبات اخذت طابع الطلب الدستوري الصحيح ولكن تم ايقافها من قبل رئيس الوزراء الاسبق السيد المالكي بطريقة خرجت عن القانون والدستور وهو غير مقتنع واوقف الامور وتعطلت والامور انتقلت الى تظاهرات وتدخلات وووصلنا الى ما وصلنا اليه، ولو سمح بتشكيل الأقاليم في ذلك الوقت.. اعتقد ان الامور تهدأ وممكن ان العراق يتجنب كثيرا من المشاكل فيها في 2013 و2014 وما بعدها، وفي كل الاحوال هو حق موجود ومستمرودستوري في الوقت المناسب لابد ان يتم تبنيه.

النجيفي : خلافي مع السيد المالكي سياسي وليس شخصيا

وعن العلاقة مع المالكي قال السيد أسامة النجيفي ان الخلاف سياسي، قديما وحديثا ، ليس لدينا علاقات تحالفية او تفاهمات واعتقد ان منهج حزبنا ومنهج حزبهم مختلف تماما ، ولكن لايوجد خلاف شخصي ابدا ، وحتى عندما كنت رئيسا للبرلمان وهو كان رئيس الوزراء لم نختلف شخصيا، اختلفنا حول سياسات وادارة البلد ، وهذا الامر موجود الى حد ما الان وليس في السلطة ونحن لسنا في السلطة، يجوز هنك توصل عادي ومجتمعي في مناسبات رسمية سياسية ولكن لاتوجد علاقات اكثر من هذا ذلك.

النجيفي : هناك خلل في التوازن في القوة داخل نينوى

وعن سؤال لماذا حذرت من التغيير الديمغرافي في نينوى قال السيد النجيفي نعم كما قلت هناك خلل في التوازن في القوة داخل نينوى وهذا الخلل ادى الى نوع من الهيمنة غير القانونية التي تحاول بعض الاطراف ان تفرض واقعا على الارض تحاول ان تبني مستقبلا مشوها لنينوى في فرض السلاح في فرض التدخلات وفرض التدخلات بمختلف الطرق، ومصدر هذا التصرف مصدر خارجي واليد الداخلية التي تحاول ان تغير من وضع نينوى وتحاول ان تشوه وضعها.

وعن سبب استمرار كل هذه المحاولات للتدخل في شؤون الموصل قال السيد النجيفي انها مصالح دولية ، وكعراقيين نحاول ان يكون بلدنا مستقلا سيدا يتصرف بعلاقات متوازنة مع الجميع ولا يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية والدول الاخرى تحاول نفس الاتجاه ولكن هناك بعض الدول لديها مشاريع توسعية خارج حدودها ، تريد استغلال الدول المجاورة واتخاذها منصة للانطلاق ومنصة لحل الخلافات مع الدول التي تخاصمها في المنطقة والعالم ، فالعراق الان في هذا الموضع ، لم يخرج من دائرة التدخلات لكي يستطيع ان يبني جيشا يتصدى لهذه الامور وبعيد عن السياسة، ولم يستطع لحد الان ان يشكل اقتصادا متماسكا أو قوة عسكرية ترهب الاعداء والخصوم ، لاتزال هناك بعض الخلافات الداخلية التي تعيق البناء والتطور مشاكل الفساد ومشاكل المخدرات ، كلها دافع دولي لمصالح اخرى، وطبعا الدول الاخرى تعتقد ان من حقها القيام بها ولكن نحن كعراقيين يجب ان يكون لنا موقف حتى نستطيع ان نبني دولتنا خارج هذا الاطار.

النجيفي : جرف الصخر ارض عراقية ويجب ان يعود لها أهلها

وعن جرف الصخر وهل هي محررة ام لا قال السيد النجيفي هي حررت في الايام الاولى كان هناك قتال مع داعش ولكن بعد ذلك هي ارض عراقية ولها اهلها ويجب ان يعودوا اليها ، منع الناس من العودة لها طيلة هذه السنوات تقريبا ، ومنذ سبع سنوات بطريقة غير قانونية ، وهناك جهات سياسية مسيطرة على الارض وتتخذ منها فوائد اقتصادية وعسكرية خارج القانون وفي مواجهة الدولة العراقية، هذا الامر غير قانوني وهي حق لاهلها من عشيرة الجنابيين ويجب ان يعودوا لها .

النجيفي : الشباب في حزبنا موجود لدينا منذ سنوات..والشياب أهل خبرة سابقة

وعن سؤال هل في نيتكم ضخ دماء جديدة لحزب للعراق متحدون وانكم المعروفون من الشياب قال السيد النجيفي الشباب موجود لدينا ومنذ سنوات ، والشياب اهل خبرة سابقة ومن الممكن ان يكونوا قدوات للاخرين ، ولكن الشباب كثر ورئيس فرع الموصل شاب في الثلاثينات وهو رئيس تنظيمات ، ونحن نحنرم كفاءة الشباب وقدراتهم ولهم دور فهم قادة المستقبل ونؤمن بهذا ونعمل به ان شاء الله.

وعن العروض الكثيرة التي قدمت للسيد النجيفي لكي يكون حاضرا في المشهد السياسي وقد رفضها قال نعم حصلت في عدة مراحل في 2014 و 2018 كانت هناك تحديات كثيرة والبلد كان في مخاطر جمة وانا كنت المتصدر للمشهد السياسي بحكم الاصوات التي حصلت عليها والقائمة السياسية التي اترأسها وعدد النواب الذين اعمل معهم كان هناك تحديا بين القبول بالمنصب على شرط التعاون مع جهات انها لا تصلح لقيادة البلد ، وانها مرتبطة خارجيا، بطريقة غير قانونية وتحاول ان تفرض منهجا عسكريا خارج القانون على الشعب العراقي ورفضت التعاون معها وتخليت عن الترشيح لهذا السبب، وتكررت الحالة في 2018 وقدم عرض المنصب مقابل التحالف مع جهة سياسية انا اختلف معها بشدة وكان هذا هو الشرط ورفضت ايضا..ويجوز اخرين تعاونوا وتعاملوا مع هذا المو ضوع ولكن انا رفضت لان هذا يمس استقلال بلدي وتمس حرية اهلي وتمس حقوق العراق ومصالح العراق فرفضت هذا الموضوع بوضوح وكان الموضوع ملء يدي، يعني مجرد اقول نعم ولكني رفضت.

النجيفي : انا حقيقة موجود ولست غائبا ولكن في موقع المعارضة

وعن سؤال لماذا انت الغائب الحاضر في المشهد السياسي العراقي قال السيد النجيفي انا حقيقة موجود ولست غائبا ولكن في موقع المعارضة ، وفي المراقبة وفي انتظار الوقت المناسب للمشاركة ..الفترة الماضية كانت فترة اضطراب، وكان السلاح والمال والفساد والامور غير الشرعية هي التي تصدرت المشهد، لهذا نتتظر الفرصة ونعمل لتكوينها باللقاء مع قوى سياسية تؤمن بما نؤمن به من خلال عمل ميداني مع الناس الى ان نصل الى هذه المستويات..

النجيفي : انسحاب الكتلة الصدرية سبب خللا كبيرا

وعن رؤيته لانسحاب الكتلة الصدرية ولديها 73 مقعدا قال السيد النجيفي ان انسحابها سبب خللا كبيرا، قوى فائزة انسحبت وقوى خاسرة تحكم الان، هذا غير طبيعي مع علامات الاستفهام حول الانتخابات كلها ولكن هذا الانسحاب يفقد الوضع الشرعية المطلوبة، ويؤهل لمشاكل مستقبلية كثيرة، الان الحكومة تشكلت بعد ولادة عسيرة وليس هناك خيارات كثيرة امامها..الخيارات بغير تشكيل الحكومة هي الفوضى غير المسيطر عليها والتي يمكن ان تصل بالبلد الى قضايا تمس الاستقلال ووحدة الارض ومصالح الشعب، وانا اعتقد ان استمرار الحكومة هو ضروري ولكن يجب ان يكون هدف انتخابات وهدف اصلاحات جوهرية للمفوضية في قانون الانتخابات وفي المشاكل التي ادت الى هذه النتائج ومحاولة ضبط المال العام وضرب الفساد ومنع التدخلات الخارجية حتى نستطيع ان نصل الى نقطة نبدأ بها ، الان البلد اذا لم نوقف التداعي هو يتجه نحو قعر الوادي وهذا الامر القعر غير معلوم المدى ولهذا اعتقد انه الان يجب ان نتعاون مع الحكومة مع الرقابة ولعطائها فرصة وهذه الفرصة لا تكون طويلة اي اشهر وذا راينا احسانا فسنقف معها واذا راينا انحرافا فاعتقد نحن وغيرنا سيثف ضدها ويحاول ان يغير الامور وهذا ميدانه ونتمنى له النجاح.

النجيفي : البلد في تدهور مستمر وايقاف هذا التدهور مسؤولية الجهات التي تمسك بالدولة

وقال السيد النجيفي ان البلد في تدهور مستمر وايقاف هذا التدهور مسؤولية الجهات التي تمسك بالدولة الان، وهذه فيها مجال سياسي ةمجال اقتصاديوفيها مجال امني وفيها امور سيادية، وصاحب القرار يعرف هذا الامر، ومشخص والبرنامج الحكومي تضمن حلولا لهذه القضايا ولكن هل يستطيعون الايفاء بهذه العهود وهل القوة المسيطرة التي تمتلك الان الاغلبية تريد هذا الامر..هم محل اختبار..واذا حسنت النياتوحتى القوى لمتطرفة التي لديها مشاريع غريبة ولا تتلائم مع القانون احست ان استمرارها بمنهجها سيودي بالنظام السياسي بالكامل، والسقف سيسقط على الجميع، ولهذا قسم اوقف نشاطاته واوقف تصريحاته واعطى مجالا لان نجاح هذه الحكومة سيكون للجميع، حتى الجهات التي لا تريد الخير للبلد ستفقد كل شيء اذا فشلت هذه الحكومة وحتى الفاسدين الذين يسرقون المال العام لايستطيعون او يتصورون في ظل فوضى قادمة شعبا يسمح لهم ولكن هذه الحكومة قادرة اذا ارادت بنيات صادقة وعمل دؤوب ان تقطع يد الفساد وتعالج التدخلات وتفرض القانون وتحاول النجاح وتكسب الناس ومنهم الثمانون بلمئة المقاطعون ممكن ان يشاركوا ويغيروا الصورة العراقية بالكامل.

وعن سؤال هل يعتبر انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب عقلنة سياسية خوفا من سقوط السقف الذي تحدثت عنه قال السيد النجيفي بعد الانتخابات دخلنا صراعا سياسية وقضائيا وعسكريا وكل لوسائل استخدمها الطرفان وبخاصة ماحدث وبعد ان انتهى وصلنا الى حافة الحرب الاهلية وبالتاكيد حصلت مراجعات وحصلت نصائح وتدخلات داخلية وخارجية انه يكفي..اعطوهم فرصة واذا فشلوا فالبديل موجود..وفي الحقيقة انا لم التق السيد الصدر ولا اعرف ماهية القرار الحقيقي ولكن انسحابه يعطي هذا المؤشر انه جنب البلد الكارثة وانسحب لاعطاء فرصة ، واذا فشلت القوى الاخرى المنافسة فبالتأكيد سيأتي دوره ودور اخرين من التشرينيين ومن قوى سياسية مقاطعة ومعارضة .فلننتظر ولنرى.

النجيفي : بطولة خليجي 25 : مناسبة تاريخية وعربية جمعت أبناء الخليج العربي في مكان واحد بروح اخوية..وأهنيء كل العراقيين وكل العرب بهذا العرس الكروي العظيم

وعن رؤيته لبطولة خليجي 25 وتقييمه لها قال السيد النجديفي انا اعتقد انها مناسبة تاريخية ومناسبة عربية جمعت ابناء الخليج العربي في مكان واحد بروح اخوية واعطت أملا للمستقبل..العراق مر بمشاكل كثيرة منذ 40 سنة مع الجيران العرب ولم تستقر الامور ودائما هناك شكوك وحصلت محاولات احبطت من قوى سياسية داخلية عراقية.. الان هذه فرصة جديدة والشعب العراقي يريد المحيط العربي ويريد اخوانه وان يتواصل معه ويتعامل معهم اقتصاديا وامنيا وسياسيا ، فانا اشجع الحكومة واشد على يدها وأهنيء كل العراقيين وكل العرب بهذا العرس الكروي العظيم وان شاء الله فريقنا يفوز ويكون الاول واخوانا واهلنا وأعتقد ان الفريق العراقي قوي جدا ومباراته مبشرة بهذا الإتجاه نحو الفوز ان شاء الله.

وعن سؤال ان ما افسدته السياسة اصلحته الرياضة مابين العراقيين واخوانهم العرب قال السيد النجيفي نعم هي نيات طيبة وقرار صحيح ، ولكن الاصلاح يحتاج الى قرار سياسي، ليس فقط الرياضة والرياضة هي من مجال من مجالاتها..والقرار السياسي للدولة العراقية.. ان العرب هم اخواننا وجيران ومصلحتنا معهم نحن منهم وهم منا ونزيل الحواجز والفوارق والامور الطائفية والمذهبية ونتحرك سوية وهذا امر ممكن مصلحتنا ومصلحتهم والمجالات كبيرة جدا، اما اذا كان القرار يتأثر ببعض الجهات الخارجية وهناك قرارات لاتريد للعروبة ان تظهر بشكلها الصحيح ولا تريد العراق ان يكون جزءا من المنطقة العربية وحتى الدستور العراقي فيه اشارة الى ان العرق عضو في الجامعة العربيىة وليس من المنطقة العربية هذا خلل قديم وبعض الجهات لاتريد هذا الموضوع وانا اعتقد ان المستقبل للعلاقة العربية العراقية ولكن يجب ان تتوقف هذه الهجمة وهذه التحريضات وهذه الجهات التي تحاول ان تخرب هذه العلاقة.

وعن عودة العراق الى الحضن العربي قال السيد النجيفي ان الحضن يجلس فيه الصغار، نحن لانقول الحضن العربي.. العراق هو العروبة والعرب هم العراق والعراق هو العرب إخوة واحباء ومصيرهم واحد..يجب ان تكون النيات طيبة لاقامة هذا الصرح المهم الذي فيه مصلحة الجميع.

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