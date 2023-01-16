إطلاق أكبر حملة لمعالجة الفقر في عموم البلاد

بغداد/ حسين حاتم

تحاول الحكومة مكافحة الفقر الذي بلغ 25% من مجموع السكان بحسب اخر احصائية رسيمة، من خلال إطلاق أكبر حملة بحث اجتماعي في المناطق والاقضية الأشد فقراً.

وتشمل الحملة حوالي مليون و800 ألف أسرة، وتعد هذه الحملة ضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وتمت بمتابعة من قبل وزير العمل أحمد الاسدي.

ويقول المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي في اتصال مع (المدى)، إن “النافذة الالكترونية للشمول بالحماية الاجتماعية، فُتحت في شهر آب 2022″، مستدركا، “بعد فتح النافذة الإلكترونية تقدم مليونين و700 ألف أسرة، وتم استبعاد أكثر من 927 ألف أسرة من غير المستحقين”.

وأضاف العقابي، أن “حملة البحث الاجتماعي التي انطلقت يوم أمس الأحد استهدفت بحدود مليون و800 ألف أسرة”، مشيرا الى انها “أكبر حملة تستهدف المناطق و الأقضية الأشد فقراً، تجري في وقت واحد في بغداد والمحافظات”.

ولفت، إلى أن “حملة البحث الاجتماعي استهدفت المناطق وفق خارطة الفقر”، مبينا أن “الحملة رافقتها دراسة معمقة من حيث التعليم والصحة، والمعوقات التي تعاني منها الأسر”.

وبين العقابي، أن “الفئات المشمولة هم العاجزون والأرامل والمطلقات والمستفيدون في دور الدولة والمحكومون وزوجة النزيل وزوجة المفقود والفتاة البالغة والأيتام، ولكن بصورة تدريجية”، موضحا أن “أول وجبة ستطلق بعد اقرار الموازنة 2023”.

وأشار، الى أن “هناك دعما كبيرا من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، لإضافة تخصيصات مالية جيدة لاستكمال اجراءات الشمول الجديدة”، مردفا “سيتم شمول حوالي 500 ألف أسرة بعد اقرار موازنة 2023”.

بدورها، تقول سناء الموسوي، مستشارة رئيس مجلس الوزراء، لشؤون الحماية الاجتماعية في اتصال مع (المدى)، إن “السوداني جعل ملف الحماية الاجتماعية من أولويات برنامجه الحكومي”.

واضافت الموسوي: “كان من المقرر شمول 300 ألف أسرة، إلا أنه من المؤمل أن يصل الشمول إلى 600 ألف أسرة في موازنة عام 2023″، مؤكدة أن “الحملة الوطنية تهدف الى تهيئة الأسر الأكثر استحقاقاً ضمن قانون الحماية الاجتماعية في جميع المحافظات”.

ولفتت، الى أن “مليون و600 ألف أسرة مسجلة ضمن قاعدة بيانات هيئة الرعاية الاجتماعية ومستمرة بأخذ الرواتب”، مشيرة الى أن، “2000 باحث اجتماعي يديرون العمل بمتابعة من قبل الوزير وإشراف رئيس الوزراء”.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاحد، انطلاق أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (المدى)، انه “التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، انطلقت أكبر حملة للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة (2000) باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية”.

وأضاف البيان، أن “انطلاق حملة البحث يأتي بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و(500) ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء والاستلام سيكون بدءاً من هذا الشهر”.

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