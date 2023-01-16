الحلبوسي رئيساً للاتحاد البرلماني العربي

كلّف الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، برئاسة الاتحاد اعتباراً من التاسع من شهر كانون الثاني الجاري.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبرلمان العراق، اليوم الأحد (15 كانون الثاني 2023)، أن “العراق ترأس الاتحاد البرلماني العربي، حيث انتقلت رئاسة الاتحاد إلى العراق”.

وأضاف أنه “تم تكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً للاتحاد اعتباراً من التاسع من شهر كانون الثاني”.

المكتب الإعلامي أشار إلى أن بغداد “ستستضيف اعتباراً من يوم 23 شباط ولغاية 26 شباط أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد”، إضافةً إلى العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها “صفة مراقب بالاتحاد”.

وكان الحلبوسي، قد قال في بيان صادر عن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، يوم 10 كانون الثاني 2023، فيما يتعلق بالسودان، إن الاتحاد “يرحب بانطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان”.

وأعرب الاتحاد عن “ثقته بالشعب السوداني على استئناف مسيرته التنموية والشروع بمرحلة جديدة لبناء دولته المتقدمة والقادرة على تجاوز المحن والملمات”.

وتأسس الاتحاد البرلماني العربي في حزيران عام 1974، وهو منظمة برلمانية عربية تتألف من شُعب تمثل البرلمانات والمجالس العربية، وتشكلت نتيجة لجو التضامن والعمل العربي المشترك الذي عاشته الأمة العربية في تلك الفترة.

شارك في المؤتمر التأسيسي للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في دمشق بين(19-21 حزيران 1974)، ممثلون عن برلمانات البلدان العربية التالية: الأردن – البحرين – تونس – السودان – سوريا – فلسطين – الكويت – لبنان – مصر – موريتانيا.

وتسنم الحلبوسي المنصب، بعد رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد بن سلمان المسلم، والذي ترأس الاتحاد خلال الفترة 12/12/2022 إلى 8/1/2023.

وقد أصدر رئيس الاتحاد محمد ريكان الحلبوسي، بيانين اثنين منذ بداية تسنّمه المنصب، أحدهما حول السودان والآخر بشأن الوضع في دولة ليبيا فيما يخص الوثيقة التوافقية بتاريخ 10 كانون الثاني الجاري.

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