مهند محمود شوقي

قيل في قديم الزمان ان السنة تعرف من ربيعها … ووفق المعطيات للانجازات فان حكومة إقليم

كوردستان بدأت ربيع عملها منذ الشهر الأول لعام 2023 لذات المسير الذي رسمته منذ ثلاثة اعوام وفق سلسلة نجاحات متواصلة على المستويين الداخلي الذي يخص الاقليم والعراق والخارجي الذي يخص الاقليم وعلاقته بدول العالم …. إذ وعلى الصعيد الداخلي لأقليم كوردستان أمنيا فقد اعلن مجلس الأمن في حكومة الاقليم عن القاء القبض على مجموعتين ارهابيتبن كانتا تروما احداث زعزعة أمنية في مدينة اربيل لكن الاستباق الامني والمجهود لقوى امن الاقليم اجهض تلك المحاولة قبل ان تبدأ واعتقل المخططين لها .. وعلى صعيد المشاريع والاعمار فقد اعلنت حكومة إقليم كوردستان عن البدء بمشروع شارع ال200 الذي سيأتي مكملا لمشاريع الطرق والجسور التي انجزت قبل ثلاثة اعوام ومازال العمل على إنشاء غيرها مستمر اضافة عن اعلان حكومة الاقليم عن اكمال مشروع طريق( كلار _دربنديخان ) الذي سيكون حلقة الوصل الرابطة مابين الاقليم والعراق وايران …. وعلى المستوى الاقتصادي فقد تم الإعلان الحكومي عن زيادة تصدير الفواكه والخضار الى دول الخليج والعالم … وفي شأن آخر يوازي جملة النجاحات التي حققتها حكومة الاقليم داخليا في مجالات الأمن والمشاريع والاقتصاد فان وفدا من حكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني كان قد توجه لبغداد والتقى برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعدد من المسؤولين واثمرت تلك الزيارة عن تقارب وجهات النظر بما يخص تنظيم حقوق الاقليم دستوريا مع بغداد وتحديد نقاط الخلاف التي لم تجد طريق الحل طوال الاعوام الماضية ومنها ما يتعلق بموزانة الاقليم واعادة انتشار قوات البيشمركة الى المناطق الرخوة أمنيا والعمل على تنفيذ اتفاقية سنجار المبرمة مابين اربيل وبغداد … وايضا تمخض عن تلك الزيارة إرسال بغداد مبلغ 400 مليار دينار عن مستحقات رواتب الموظفين في الاقليم …. اضافة الى إرسال المنتجات النفطية وتوزيعها على مواطني الاقليم لمواجهة فصل الشتاء .

جميع ما ذكر امور حصلت و بالمجمل تحدثت عن ربيع مبكر عنوانه الانجازات التي حققتها حكومة إقليم كوردستان مطلع عام 2023 والعمل جاريا وفق المعطيات لتحقيق المزيد .

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