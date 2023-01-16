الصحة: إعادة النظر بقائمة الأدوية المنقذة للحياة

بغداد/ نبأ مشرق

كشفت وزارة الصحة، أمس الاحد، عن إعادة النظر في قائمة الأدوية المنقذة للحياة، مؤكدة التوجيه لتأمينها بنحو تام وسد حالة النقص.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح إلى (المدى)، إن “وزارة الصحة وضعت من اولوياتها خطة لسد النقل الحاصل في الادوية”.

وأضاف البدر، أن “وزير الصحة صالح الحسناوي أعلن منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه اعادة النظر في عمل السياسة الدوائية”. وأشار، إلى أن “قائمة الادوية الاساسية التي تتضمن الادوية المنقذة للحياة سيعاد النظر فيها حسب المعايير العلمية ومتطلبات المؤسسات الصحية العراقية، وبما يتوافق مع تلبية الاحتياجات في مختلف مستويات الرعاية الصحية”.

وأوضح البدر، أن “الجميع لا يخفى عليهم وجود ثغرات تسبب نقصاً في بعض الادوية؛ لكن الوضع في الوقت الحالي أفضل بكثير من المرحلة السابقة”.

وبين، أن “وزير الصحة أكد الموازنة للعام الحالي سوف تتضمن تخصيصات قياسية لوزارة الصحة لتوفير الادوية الاساسية مما ينعكس خلال الفترة المقبلة على الخدمات المقدمة للمواطن”.

ويواصل البدر، أن “آلية التعاقد والتفاصيل الخاصة بالنقل والتوزيع تحتاج الى وقت؛ لكن كل المؤشرات تؤكد تسارع وتيرة توفير الادوية والمستلزمات الطبية خصوصا الاساسية منها، والامراض النسائية المزمنة”. وأورد، ان “توفير الادوية والمستلزمات الطبية يخضع لمعايير عملية وتدقيق رقابي، والاولوية للصناعة الوطنية سواء من القطاع الحكومي او الخاص لكن يجب ان يكون المنتج متماشيا مع المعايير المعتمدة من وزارة الصحة”. وتحدث البدر، عن “توجه وزارة الصحة في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية مما يوفر مبالغ مالية والتجهيز ولضمان سرعة التجهيز والدعم للمنتوج الوطني”.

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