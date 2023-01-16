بدء العراق الامتثال لنظم مصرفية دولية يؤثر على سعر صرف الدينار



بغداد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يشهد‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬تقلبات‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار،‭ ‬يعزوه‭ ‬خبراء‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬العراق‭ ‬الامتثال‭ ‬لاجراءات‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬بالعملة‭ ‬الصعبة،‭ ‬فيما‭ ‬تحمّل‭ ‬أطرافٌ‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬واشنطن‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭.‬‮ ‬‭ ‬وفيما‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الرسمي‭ ‬المثبّت‭ ‬هو‭ ‬1470‭ ‬ديناراً‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الواحد،‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬الدينار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬1600‭ ‬دينار‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقرّ‭ ‬عند‭ ‬نحو‭ ‬1570،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬العملة‭ ‬العراقية‭ ‬فقدت‭ ‬نحو‭ ‬10‭%‬‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭.‬‮ ‬‭ ‬ولا‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬ضخماً،‭ ‬لكنه‭ ‬بدأ‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬المستوردة،‭ ‬كالغاز‭ ‬والحنطة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬‮ ‬‭ ‬يقول‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬مظهر‭ ‬صالح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الجوهري‭ ‬والأساسي‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬التراجع‭ ‬‮«‬هو‭ ‬قيد‭ ‬خارجي‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تقف‭ ‬خلف‭ ‬هذا‭ ‬التقلب‭. ‬واتهم‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬رئيس‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح،‭ ‬الممثل‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأميركيين‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬لمنع‭ ‬انفتاحه‭ ‬على‭ ‬أوروبا‭ ‬ودول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬الأميركيين‭ ‬يستخدمون‭ ‬‮«‬الدولار‭ ‬كسلاح‭ ‬لتجويع‭ ‬الشعوب‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يرى‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أحمد‭ ‬طبقشلي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬عكس‭ ‬الشائعات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المغلوطة،‭ ‬لا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬ضغط‭ ‬أميركي‭ ‬على‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬الشريك‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬الهام‭ ‬لإيران‭ ‬المجاورة‭.‬‮ ‬

صدمة

في‭ ‬الواقع،‭ ‬يرتبط‭ ‬تقلّب‭ ‬الدينار‭ ‬ببدء‭ ‬امتثال‭ ‬العراق‭ ‬لبعض‭ ‬معايير‭ ‬نظام‭ ‬التحويلات‭ ‬الدولي‭ (‬سويفت‭) ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المصارف‭ ‬العراقية‭ ‬تطبيقه‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬احتياطات‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الدولار‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬‭ ‬وليتمكّن‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياطات‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬عليه‭ ‬حالياً‭ ‬التماشي‭ ‬مع‭ ‬نظم‭ ‬‮«‬تتطلب‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬مكافحة‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬العالمية،‭ ‬وأحكام‭ ‬مكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتلك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعقوبات،‭ ‬كتلك‭ ‬المطبّقة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬طبقشلي‭.‬‮ ‬

ويضيف‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بدخول‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬نظام‭ ‬تحويلات‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭ ‬يتطلب‭ ‬درجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الشفافية‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سبّب‭ ‬صدمةً‮»‬‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬لأنها‭ ‬غير‭ ‬معتادة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النظام‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأوضح‭ ‬مظهر‭ ‬صالح‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المصارف‭ ‬العراقية‭ ‬حالياً‭ ‬تسجيل‭ ‬‮«‬تحويلاتها‭ (‬بالدولار‭) ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬تدقق‭ ‬الطلبات‭…‬ويقوم‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬بفحصها‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬شكوك‭ ‬يقوم‭ ‬بتوقيف‭ ‬التحويل‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬القيود،‭ ‬‮«‬80‭%‬‭ ‬من‭ ‬طلبات‮»‬‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬للمصارف‭ ‬العراقية،‭ ‬بحسب‭ ‬صالح،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬شكوك‭ ‬متعلقة‭ ‬بالوجهة‭ ‬النهائية‭ ‬لتلك‭ ‬المبالغ‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬تحويلها،‭ ‬كما‭ ‬قال‭.‬‮ ‬

‮ ‬حالة‭ ‬مؤقتة

أثّر‭ ‬هذا‭ ‬الرفض‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العراقية‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تراكم‭ ‬الطلب‭ ‬لكن‭ ‬العرض‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متسقاً‭ ‬معه،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬تحويلات‭ ‬المصارف‭ ‬بالدولار‭.‬‮ ‬‭ ‬تحدّث‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين،‭ ‬واصفاً‭ ‬‮«‬اضطراب‭ ‬أسعار‭ ‬الدولار‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬مؤقتة‮»‬‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬اتخذت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬اجراءات‭ ‬منها‭ ‬تسهيل‭ ‬تمويل‭ ‬تجارة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالدولار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المصارف‭ ‬العراقية،‭ ‬وفتح‭ ‬منافذ‭ ‬لبيع‭ ‬العملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬المصارف‭ ‬الحكومية‭ ‬للجمهور‭ ‬لأغراض‭ ‬السفر‭. ‬وقرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬كذلك‭ ‬‮«‬إلزام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬كافة‭ ‬ببيع‭ ‬جميع‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬بالدينار‭ ‬وبسعر‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬والبالغ‭ (‬1470‭) ‬ديناراً‭ ‬للدولار‭ ‬الواحد‮»‬‭.‬‮ ‬

يرى‭ ‬مظهر‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬مهمة‭ ‬لأنها‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬موجودة‭ ‬لحماية‭ ‬السوق‭ ‬والمواطن‮»‬،‭ ‬وتساعد‭ ‬‮«‬على‭ ‬صد‭ ‬المشكلة‮»‬‭.‬‮ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬الدينار‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬ضئيلة‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬‮ ‬5,3‭%‬‭ ‬بوتيرة‭ ‬سنوية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬التخطيط،‭ ‬لكن‭ ‬المخاوف‭ ‬الفعلية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للسكان‭.‬‮ ‬

وبدأ‭ ‬سعد‭ ‬الطائي،‭ ‬المتقاعد‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬ابنه‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬متجر‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬حيّ‭ ‬الكرادة‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬يشعر‭ ‬بأثر‭ ‬تقلبات‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬الشرائية‭.‬‮ ‬ويقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التذبذب‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬مشكلة‭ ‬حقيقية،‭ ‬للتاجر‭ ‬الذي‭ ‬يبيع‭ ‬بالمفرق‭ ‬وللمستهلك‮»‬‭.‬‮ ‬

ويضيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العراقيين‭ ‬رواتبهم‭ ‬محدودة‭ ‬ويتقاضون‭ ‬رواتبهم‭ ‬بالدينار‭ ‬العراقي‭. ‬أنا‭ ‬كمتقاعد‭ ‬أستلم‭ ‬494‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭…‬حينما‭ ‬كان‭ ‬الدولار‭ ‬1470‭ ‬كانت‭ ‬قيمة‭ ‬راتبي‭ ‬336‭ ‬دولار‭. ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬1570‭ ‬يصبح‭ ‬راتبي‭ ‬314‭ ‬دولار‮»‬‭.‬‮ ‬

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