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بوتين : ديناميكية سير المعارك إيجابية وكل شيء يسير وفق الخطط


موسكو-الشرقية 15 كانون الثاني: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي وإنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من المكاسب بعد السيطرة على سوليدار. وأكد بوتين أن ديناميكية سير المعارك إيجابية وإن كل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الروسيتين، وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن الوضع الاقتصادي مستقر وإن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو لم تؤثر على واقع البلاد حسب وصفه.

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