رئيس الجمهورية يستقبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب رائد فهمي



2023/01/15

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد 15 كانون الثاني 2023 في قصر بغداد، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي السيد رائد فهمي يرافقه عضو اللجنة السيد جاسم الحلفي.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الجمهورية بدور الحزب الشيوعي في إطار الحركة الوطنية من أجل إرساء الديمقراطية وتجاوز مرحلة الاستبداد وبناء العملية السياسية والارتقاء بها.

كما جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في البلاد، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الذي يتمتع به العراق، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتطبيق برنامجها الوزاري الهادف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وتحقيق طموحاتهم في العيش الكريم.

بدوره، قدّم سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السيد رائد فهمي تهانيه إلى فخامة الرئيس بمناسبة تسنمه منصبه متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله.



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