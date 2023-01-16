ميسون نعيم الرومي
-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيـّوا ياناس
فكر او ثقافه والعلم – فن اوشـعـر كلهه احساس
ترعـه التمدن من گبل – ام الأدب من الســاس
-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيوا ياناس
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أهلچ كرام او أمجاد – ياقـوت كلهم والماس
ولد اوبنات اوشياب – طيب او كرم ماينقاس
اجدادهه كلهه اعلام – منهم (فراهيدي .. البصري
ابن سيرين .. الجاحظ) ..
اوغيره اهواي – اجدادنه فوگ الراس
-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيوا ياناس
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انتي الأصل وانتي الأمل – والعار الهم الأنجس
رادو ْيأخرونچ عمد – هتفت او صاحت الناس
البصره أبد ماتنداس – اسم الله عليچ اولاباس
-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيوا ياناس
***
البصره أبد ماتنحني – والشعب كله حراس
تطرد السارق والباگ – العام منهم والخاص
مني الچ شدة ورد – جوري او بنفسج والياس
-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيوا ياناس
بصرتنا حيوا ياناس
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-(عين الغطه اوعين افراش):-
اهزوجة أهل البصرة في استقبال ظيوف خليجي 25
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ســــــــــــــــــــــــتوكهولم
15 / كانون الثاني / 2023