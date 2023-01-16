ميسون نعيم الرومي

-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيـّوا ياناس

فكر او ثقافه والعلم – فن اوشـعـر كلهه احساس

ترعـه التمدن من گبل – ام الأدب من الســاس

-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيوا ياناس

***

أهلچ كرام او أمجاد – ياقـوت كلهم والماس

ولد اوبنات اوشياب – طيب او كرم ماينقاس

اجدادهه كلهه اعلام – منهم (فراهيدي .. البصري

ابن سيرين .. الجاحظ) ..

اوغيره اهواي – اجدادنه فوگ الراس

-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيوا ياناس

***

انتي الأصل وانتي الأمل – والعار الهم الأنجس

رادو ْيأخرونچ عمد – هتفت او صاحت الناس

البصره أبد ماتنداس – اسم الله عليچ اولاباس

-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيوا ياناس

***

البصره أبد ماتنحني – والشعب كله حراس

تطرد السارق والباگ – العام منهم والخاص

مني الچ شدة ورد – جوري او بنفسج والياس

-(عين الغطه اوعين افراش) – بصرتنا حيوا ياناس

بصرتنا حيوا ياناس

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-(عين الغطه اوعين افراش):-

اهزوجة أهل البصرة في استقبال ظيوف خليجي 25

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ســــــــــــــــــــــــتوكهولم

15 / كانون الثاني / 2023

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