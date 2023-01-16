ندوة في ديوان كربلاء الثقافي بعنوان: صناعة رأي عام معارض – فاطمة الزهراء ع نموذجا

عقد ديوان كربلاء الثقافي ندوة بعنوان (صناعة رأي عام معارض – فاطمة الزهراء ع نموذجا) بمناسبة ميلاد السيدة الزهراء عليها السلام ، وحاضر في الندوة كل من الشيخ فاضل الحيدري والدكتور احمد الصفار ، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق ١٥/ ١ / ٢٠٢٣ بحضور مجموعة كبيرة من نخب مدينة كربلاء المقدسة من رجال دين واكاديميين واساتذة ومواطنين.

وتحدث الدكتور احمد الصفار حول دور السيدة الزهراء باعتبارها شخصية مؤثرة ومقبولة لدى الجميع لانها بنت الرسول الكريم ، ولما تمتعت به من مواقف مهمة وشجاعة في مجتمع المدينة أسس لرأي عام في اكثر من مناسبة.

وتطرق الشيخ فاضل الحيدري الى حركة السيدة الزهراء عليها السلام وقدرتها على المحاججة بالقران الكريم وتفنيد الراي المقابل بالحجة والدليل القاطع.

وكانت هناك مداخلات عديدة ، اهمها للاستاذ احمد المطيري التي أشار فيها الى ضرورة دراسة البيئة الاجتماعية في المدينة ودورها في صياغة راي عام معارض… ومداخلة الاستاذ جواد العطار التي أشار فيها الى اسلوب توظيف المظلومية الذي خطته الزهراء عليها السلام والمحاججة الصريحة امام مرأى مجتمع المدينة ومخاطبة رأس السلطة بشكل مباشر وتفنيد الراي المعارض بالأدلة والبراهين وتحشيد مجتمع المهاجرين والانصار ( مجتمع المدينة ) ودعوتهم الى تحمل المسؤولية.

كما كانت هناك مداخلات قيمة للشيخ حسن الفراتي والسيد النواب حول ذات الموضوع ، واختتمت الندوة بشكر المحاضرين وقصائد بمناسبة ميلاد الزهراء عليها السلام. يذكر ان ديوان كربلاء الثقافي منصة فكرية تناقش قضايا الفكر والثقافة والمجتمع.

المكتب الاعلامي

ديوان كربلاء الثقافي

١٥ / ١ / ٢٠٢٣

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