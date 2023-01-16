

خلال لقائها عدداً من شيوخ ووجهاء جرف النصر …

وزير الهجرة : الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف عودة النازحين سيما نازحي جرف النصر

بحثت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، اليوم ، الاحد مع عدد من شيوخ ووجهاء عشائر قضاء جرف النصر يتقدمهم الشيخ موفق الجنابي ، ملف إعادة النازحين بصورة طوعية الى مناطقهم المحررة وتوفير اجواء آمنة لانهاء ملف النزوح وطي صفحة النزوح ودعم ملف الاستقرار للعائدين الى ديارهم .

كما تم بحث اوضاع النازحين القاطنين في عشوائيات منطقة بزيبز التابعة الى محافظة الانبار وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستواهم على جميع الصعد .

واكدت سيادتها ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف عودة النازحين سيما نازحي جرف النصر ، مشيرة الى ان الوزارة مستمرة بتقديم الدعم للنازحين في العشوائيات بكافة الاحتياجات الضرورية بضمنها تبديل الخيم موسمياً فضلاً عن تقديم المساعدات العينية والغذائية والمنزلية .

الى ذلك أشاد الوفد العشائري بجهود الوزارة وما تقوم به من خدمة للعوائل النازحة في تقديم المساعدات والاحتياجات اللازمة لها و العمل على تشجيعها للعودة الى مناطق سكناها الاصلية

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