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أكبر كتلة برلمانية بإقليم كوردستان تكشف آخر موقف تجاه رواتب البيشمركة

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان يوم السبت ان رواتب قوات البيشمركة لن يتم التلاعب بها ، مشيرة الى انها قد تحصلت على تطمين بهذا الشأن من حكومة الإقليم.

وقال اوميد خوشناو رئيس الكتلة في بيان له اليوم، انه خلال الأيام الماضية انتشرت شائعات تتحدث عن اجراء تعديلات على رواتب البيشمركة، مشيرا الى ان كتلته متواصلة مع الجهات المعنية لمتابعة هذا الامر.

وأضاف انه “حاليا ومن مصدر متنفذ ويمتلك القرار داخل حكومة كوردستان قد طمأننا بانه لن يتم تعديل رواتب البيشمركة او يتم تخفيضها، مبينا انه في اقرب وقت سيتم توزيع الرواتب.

وتابع خوشناو ان ما يتم خفضه من الرواتب لأصحاب الرتب العليا في الوزارة فقط، لافتا الى ان كتلة الديمقراطي الكوردستاني تؤيد خطوات مشروع الإصلاحات، واجراء مراجعة على رواتب الموظفين من اجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين في كوردستان.

ونوه الى ان كتلته تدعم خطوات حكومة إقليم كوردستان لتجاوز الأوضاع غير المرغوب بها، مردفا بالقول اننا نؤمن بان الحلول والإصلاحات ستؤدي الى تجاوز الأوضاع الموقتة الحالية.

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