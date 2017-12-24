الأحزاب الكوردستانية والعشائر بجمجمال تتفق على منع “الفوضى والتخريب”

اتفقت الأحزاب الكوردستانية السبعة في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية يوم السبت على ضرورة عدم خروج التظاهرات عن مسارها، ومنع تكرار الفوضى والعنف والتخريب التي شهدتها الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

والأحزاب هي كل من: الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، والحزب الاشتراكي الكوردستاني، والحزب الشيوعي الكوردستاني.

وعقدت تلك الأحزاب اجتماعا مع زعماء قبائل “الجاف، والزنكنة، والكلهور، والهموند”، إضافة الى وجهاء وشخصيات اجتماعية ورجال دين، وأساتذة جامعيين في ديوان الوجيه المعروف الشيخ مريون بن كريم آغا هموندي وبحضور قائممقام القضاء.

واكد الحاضرون على دعم حقوق المتظاهرين وضرورة ان تلبي حكومة كوردستان مطالبهم بتوفير الرواتب بموعدها وتحسين الواقع المعيشي والخدمي.

واعلن المجتمعون عن دعمهم للتظاهرات السلمية، مشددين على رفضهم لاية فوضى وتخريب ترافق الاحتجاجات.

واتفق المجتمعون على تهدئة الأوضاع في القضاء وان يقوم زعماء القبائل بضبط الشبان، وحثهم على عدم اللجوء للعنف.