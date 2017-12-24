الداخلية المصرية: مقتل 9 إرهابيين وإصابة آخرين

وأضاف البيان: “أكدت معلومات تورط العناصر المشار إليها في زرع عبوات ناسفة واستهداف بعض التجمعات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء، التي أدت بدورها إلى مقتل عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة”.

وتابع البيان: “تم استهداف المزرعة المشار إليها فجر اليوم 24 ديسمبر الحالي، وحال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت (العناصر الأمنية)، بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وتم التعامل مع مصدر النيران ما أسفر عن مصرع 9 عناصر جار تحديدهم والعثور بحوزتهم على 7 بنادق آلية وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة”.

أحمد باديان