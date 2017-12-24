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الداخلية المصرية: مقتل 9 إرهابيين وإصابة آخرين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، مقتل 9 إرهابيين، بالإضافة إلى اعتقال 9 آخرين في مداهمة في محافظة الشرقية.وقالت الوزارة في بيان: “استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية التي تتخذ من بعض مناطق محافظة شمال سيناء مركزا لتنفيذ عمليات عدائية، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ عدد من تلك العناصر لمزرعة كائنة في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وكرا للاختباء من الملاحقة الأمنية والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية شمالي سيناء”.

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وأضاف البيان: “أكدت معلومات تورط العناصر المشار إليها في زرع عبوات ناسفة واستهداف بعض التجمعات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء، التي أدت بدورها إلى مقتل عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة”.

وتابع البيان: “تم استهداف المزرعة المشار إليها فجر اليوم 24 ديسمبر الحالي، وحال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت (العناصر الأمنية)، بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وتم التعامل مع مصدر النيران ما أسفر عن مصرع 9 عناصر جار تحديدهم والعثور بحوزتهم على 7 بنادق آلية وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة”.

 

أحمد باديان

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