السيد محافظ كركوك يستقبل رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي

أستقبل السيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , اليوم الأحد الموافق 24/12/2017 رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الدكتور محمد تميم .

وجرى خلال اللقاء بحث جهود أدارة كركوك في تأمين الخدمات لمواطني المحافظة وأعادة الأستقرار للمناطق المحرره في توفير خدمات الماء والكهرباء والصحة والتربية واعادة عشرات الألاف من النازحين لمناطقهم المحررة .

واشاد محافظ كركوك , بجهود عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك ورئيس اللجنة المالية في دعم كركوك وضمان تأمين مستحقاتها المالية خاصة في اعادة الأستقرار للمناطق المحرره .

وقال سيادته , اننا نعمل من اجل خدمة مواطنينا وضمان الأستقرار في المحافظة بعد النجاحات التي تحققت في تحرير الحويجة ونواحيها وتطبيق خطة فرض القانون والتي كانت من اهمها هو التكاتف والتعايش الذي تحلى به مواطني المحافظة والأداء المهني للقوات الأمنية وتحقيقها لانجازات كبيره لحماية كركوك ومواطنيها .