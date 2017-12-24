العبادي يعد ارجاع قانون الموازنة للحكومة “مخالفة دستورية”

عد النائب جبار العبادي، اليوم السبت، قيام رئاسة مجلس النواب بارجاع مشروع قانون الموازنة العامة الى الحكومة رغم ان المجلس لم يصوت على ذلك واثناء تمتع المجلس بعطلته التشريعية “مخالفة دستورية وقانونية كبيرة”.

وابدى العبادي في بيان استغرابه من “تعامل رئاسة المجلس مع اهم قانون بهذه الكيفية، وكيف لها ان تصادر رأي مجلس النواب، انه تجاوز على الصلاحيات الممنوحه لها”.

وتابع “هناك أولاً آلية لارجاع مشاريع القوانين وثانياً قانون الموازنة العامة، لا يمكن ارجاعه لان المادة 62 من الدستور حصرت صلاحية المجلس باقراره فقط، او ادخال تعديلات عليه وفق الصلاحيات الممنوحة، حيث نصت المادة 52 على ان يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره”.

وأوضح ان “التأخير في اقرار هذا القانون من اجل مصالح شخصية وانتخابية لدى البعض يلحق الضرر الكبير للدولة والمواطن، فبعد ان رفضت رئاسة المجلس السماح للجنة المالية بقراءة مشروع القانون قراءة اولى في الجلسة الاستثنائية نتفاجأ اليوم باعادته الى الحكومة.

وأكد العبادي أن “رئاسة المجلس مطالبة بدرج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول اعمال اقرب جلسة لمجلس للنواب”.