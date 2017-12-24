العراق يرفع انتاج حقل الناصرية النفطي الى 200 الف برميل يومياً

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم السبت، تطوير حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار بالجهد الوطني وذلك من خلال تنفيذ برنامج تطويري لزيادة الطاقة الانتاجية منه الى 200 الف برميل باليوم.

وقال اللعيبي في بيان أن “الوزارة قررت المضي قدماً بتطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني وعدم الانتظاروالتوقف لحين التعاقد مع شركة استثمارية عالمية”، مؤكداً على قدرة وكفاءة العاملين في شركة نفط ذي قار والشركات الوطنية الساندة لهم في تنفيذ المهام والواجبات المؤكلة لهم والعمل على خفض الكلف الانتاجية.

وأضاف اللعيبي ان “الوزارة سخرت جميع الامكانيات المتوفرة لشركة نفط ذي قار من الأسناد والجهد الفني والهندسي الوطني لتحقيق الاهداف والخطط الرامية بالوصول بالانتاج من هذا الحقل الى أكثر من 200 الف برميل باليوم خلال فترة السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الانتاجية باضافة 100 الف برميل باليوم جديدة الى الطاقة الحالية التي تبلغ نحو 90 الف برميل باليوم”.

من جهته، قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد أن “خطط التطوير تشمل الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وذلك من خلال نصب وبناء مجمعات ومعالجة الغاز باستثمار 50 مليون قدم مكعب قياس باليوم كمرحلة أولى قابلة للزيادة، سترفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود فضلاً عن توفر كميات كبيرة من الغاز السائل والمكثفات”.

واضاف جهاد أن “شركة الحفر العراقية ستقوم بمهام حفر الأبار وفق الخطط المرسومة للتطوير بهدف زيادة وإدامة الأنتاج لهذا الحقل الذي يمثل أحد روافد الانتاج النفطي الوطني في جنوب العراق، فضلاً عن قدرة وامكانية الشركات النفطية الأخرى في تقديم الدعم الفني والهندسي الذي تحتاجه شركة نفط ذي قار كشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الانابيب والمعدات الهندسية وشركة نفط البصرة وغيرها”.