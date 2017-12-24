حزب العمال الكردستاني يشكل إدارة مستقلة في جبال قنديل

أعلن في جبال قنديل الخاضعة لسيطرة الحزب العمال الكردستاني الـPKK، عن تشكيل إدارة مستقلة عن إقليم كردستان العراق بهدف تسيير أمور تلك المناطق.

وقالت وسائل إعلام مقربة من الحزب: “مجلس الشعب في جبال قنديل سيشرف على إدارة مناطق بالييان وناودشت وقلاتوكا وماردوو الواقعة في سفح جبال قنديل”.

وأضافت، أن “المجلس يهدف إلى العمل من أجل تنمية المنطقة وإعمارها، كما أن له لجانا ثقافية وصحية وأمنية وتربوية وبيئية”.

وشددت على أن “المجلس ليس له علاقة بإدارة الإقليم، إلا أنه في الوقت ذاته يحترم قوانين “.

وتقع سلسلة جبال قنديل في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، وهي منطقة استراتيجية ووعرة يصعب الوصول إليها، وتعتبر المعقل الرئيسي لمسلحي

وتقصف تركيا باستمرار جبال قنديل بحجة ضرب معسكرات مسلحي الحزب، وتؤكد المصادر المطلعة بأن العشرات أصيبوا جراء الهجمات التركية في تلك المنطقة منذ عام 2011، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بالمشاريع الزراعية والخدمات في المنطقة.