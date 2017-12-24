صحيفة: قاض أمريكي يتخذ قراراً بشأن قضية بلاك ووتر وحادثة ساحة النسور

ذكرت صحيفة امريكية، اليوم السبت، ان قاضياً اتحاديا أمريكيا قرر الإبقاء على سجن مقاول الأمن السابق لشركة بلاك ووتر، بانتظار إعادة محاكمته بعد أن أدانته محكمة استئناف اتحادية بالقتل من الدرجة الأولى في عمليات إطلاق نار أسفرت عن مقتل 14 مدنيا عراقيا في ساحة النسور في العاصمة بغداد عام 2007.

وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” ان قاضي مقاطعة كولومبيا رويس سي لامبيرث حدد موعدا لإعادة المحاكمة لنيكولاس سلاتن، الذي يقضي حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة منذ شهر تشرين الأول 2014.

وأشار لامبيرث إلى أنه “سمع أسابيع من الشهادة التي تحدثت عن خطورة المتهم على المجتمع”، مؤكدا أن “الأدلة المقدمة في المحاكمة كانت قوية بما فيه الكفاية لكي تحكم هيئة محلفين عليه”.

وتابعت الصحيفة ان محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة خلصت الى وجود خطأ بعدم السماح بمحاكمة المدان بشكل منفصل.

وكان عاملون في شركة بلاك ووتر الأمنية قاموا بإطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل في ساحة النسور غربي بغداد في 16 أيلول 2007، ما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 20 آخرين.