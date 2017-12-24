طالباني: وفد من برلمان كوردستان يزور بغداد

أعلنت سكرتير برلمان كوردستان بيگرد طالباني، اليوم الاحد، زيارة وفد من البرلمان الى بغداد.

وقالت طالباني في تصريح صحفي ان “وفد برلمان كوردستان سيضم نواباً يمثلون عدد من لجان البرلمان”، مبينة ان “هدف الزيارة هو تهيئة أرضية مناسبة لبدء التفاوض بين بغداد وأربيل بشأن حل الخلافات القائمة بين الطرفين”.

وأوضحت ان “اتصالات تجرى حالياً بين برلمان كوردستان ورئاسة الجمهورية العراقية ومجلس النواب العراقي، بهدف جمع الرؤى والطروحات بشأن المفاوضات بين الطرفين”.

وتتهم حكومة اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية في بغداد بالمماطلة بالبدء بالتفاوض لحل الخلافات القائمة.