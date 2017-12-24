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علاوي مباركاً حلول عيد الميلاد : عيدنا الأكبر يكتمل برفع الحيف والظلم الذي أصاب المسيحيين وإعادتهم الى ديارهم

هنّأ نائب رئيس الجمهورية الدكتور إياد علاوي, اليوم الأحد, الإخوة المسيحيين في العالم أجمع وفي العراق على وجه الخصوص بحلول أعياد الميلاد وذكرى ولادة السيد المسيح .
سيادته أكد ان احتفالات أعياد الميلاد اليوم تمتزج مع أفراح العراقيين بالنصر على تنظيم داعش، وأن الأفراح ستكتمل برفع الحيف والظلم الذي أصاب المسيحيين وإعادتهم الى ديارهم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت عبر إعلاء دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون, موضحا ” سيكون ذلك عيدنا الأكبر” .
كما دعا الدكتور علاوي الى استثمار هذه المناسبة لتعزيز وحدة الشعب العراقي بكافة أطيافه والوقوف بوجه المحاولات الآثمة التي تسعى للنيل من تماسكه وصلابته .

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
24 كانون الاول 2017

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