فضيحة صويلح المطلك مارس جهاد النكاح مع نازحة

نعيم الهاشمي الخفاجي

صويلح المطلك استغل فقر النازحين ومارس جهاد النكاح مع امل عبدالعزيز، صدق قول أمير المؤمنين اﻹمام علي بن أبي طالب ع لو كان الفقر رجلا لقتلته، للأسف دائما الفقير يذهب ضحية لجشع الكبار وضحية للخلافات السياسية والدينية والقومية والمذهبية، يفترض في المسؤول أن يكون حارس أمين على الفقراء والمساكين والذين هم اساسا ضحايا لاختلافات الساسة المتخاصمون بكل شيء والمتفقون في السرقة ووفق طرق دستورية من خلال تشريع قوانين تغطي على فسادهم وسرقاتهم، صويلح المطلك كان مسؤول عقارات ساجدة طلفاح زوجة صدام الجرذ عليه اللعنة وبعد سقوط الصنم قادة فلول البعث دخلوا للعملية السياسية ﻹفشالها ومسخها واﻹستفادة من إمكانيات الدولة لدعم اﻹرهاب ومحاورة امريكا والغرب من خلال ساسة يمثلون المكون البعثي السني العراقي بشكل خاص، لذلك وصل صويلح ومن لف لفه للعملية السياسية، بعد خيانة أنفسنا وتسليم الموصل حدثت ازمة انسانية كبيرة من خلال تهجير الشيعة والمسيح واﻵيزيدية الكاكائيون وبعض السنة من نينوى وصلاح الدين وغرب كركوك، الحكومة خصصت مبلغ مليار دولار وتم تكليف نائب رئيس الوزراء صويلح المطلك للاشراف الميداني على اغاثة المهجرين وحسب التقارير ان هناك عمليات اختلاس كبرى وقعت وصويلح اصبح من اﻷغنياء لكن الكارثة والمصيبة عندما صويلح المطلك يستغل حالة فقر نازحة ويتزوجها زواج جهاد نكاحي ويتركها وتنهزم الى اوروبا ووصلت بلد أوروبي وهي حامل بسبب جهاد صويلح وتضع مولود مجهول اﻷب هذه كارثة ومصيبة والسيدة أمل عبدالعزيز اقترحت حل علمي وهو اجراء عملية تحليل وفق تقنية خاصة DAN ونضع للقراء مناشدة السيدة أمل عبدالعزيز( مطلك يؤيد ويساند جهاد النكاح والخمط….!!!فضيحة من العيار الثقيل للحرامي صالح المطلك …عاجل … نازحة تعترف: المطلك مارس جهاد النكاح معها———————–اعترفت امرأة في مقابلة مع صحيفة “طرود” البلغارية اسمها امل عبد العزيز الدوري ان “المطلك قد راودها عن نفسها عندما كانت في مخيم للنازحين فجمالها قد لفت انتباهه مما استدعى ذلك الى ارسال احد النساء لاقناعها بالزواج منه على طريقة جهاد النكاح على اعتباره يجاهد سياسيا ضد تمدد حكومة الرافضة على حد قولها” .واكدت عبد العزيز للصحيفة ان “السيد صالح المطلك قد قام بممارسة الجنس معها لاكثر من مرة مما نتج عن حملها لوليده الذي انكره المطلك وطلب منها انزاله وقام بتهديدها بالتصفية الجسدية عن طريق نفس المرأة التي اقنعتها في حال رفضها الا انها رفضت ذلك وهربت من المخيم مع مجموعة من النازحين الى خارج العراق عن طريق التهريب الى اوربا حيث ولدت في احدى مدن بلغاريا”.وناشدت امل عبد العزيز المنظمات الانسانية العالمية ووزارة الصحة العراقية وكل من يستطيع الى المساعدة في اخضاع وليدها الى تحليل الـ DNA لاثبات نسب وليدها الى والده المطلك وليعلم العالم ما يفعله السياسيون من استغلال لاوضاع النازحين.المصدر : اوروك نيوز) صفحة ابو هبة الزيادي) ههههههههه إن شر البلية مايضحك لو أن هذه الفضيحة وقعت في بلد أوروبي لتم سجن هذا المسؤول عديم الضمير واﻹنسانية لكن لاغرابة من مايقع في عالمنا العربي واﻹسلامي نقلت هذا الخبر من صفحة ابو هبة الزيادي من مواقع التواصل اﻹجتماعي مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي Send