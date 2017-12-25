الاتحاد والجماعة الاسلاميان يجتمعان في أربيل

يجتمع الحزبان الجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الكوردستانيان يوم الاثنين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

سيجتمع وفد من قيادة الاتحاد برئاسة صلاح الدين بهاء الدين، مع وفد قيادة الجماعة الإسلامية برئاسة اميرها علي بابير عصر اليوم في مقر الأخيرة في أربيل.

وابلغ مصدر مطلع ان الاجتماع سيبحث الأوضاع بين إقليم كوردستان والعراق، والعمل على البدء بحوار بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة.

وأضاف المصدر ان الاجتماع سيناقش أيضا الأوضاع كوردستان والتظاهرات التي حدثت إضافة التطورات السياسية في الإقليم واجراء الانتخابات.