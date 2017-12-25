العشرات من أهالي واسط يتظاهرون احتجاجاً على مشروع خصخصة الكهرباء

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الكوت ( مركز محافظة واسط ) احتجاجاً على مشروع خصخصة الكهرباء.

وطالب المواطن جاسم فرج : “بإلغاء خصخصة الكهرباء وإقالة وزير الكهرباء المتواطئ مع مشروع الخصخصة”، مضيفاً “ندعو رئيس المجلس، ومحافظ واسط بإلغاء القرار، وخلاف ذلك سنقوم نحن بمعاقبتهم في الانتخابات القادمة”

من جهته وصف المواطن بهاء مهمد، قرار مشروع خصخصةالكهرباء”تعد بمثابة جريمة بشعة، وسنبقى مستمرين بالمظاهرات، ويجب إلغاء الخصخصة”.

يعاني العراق من أزمة خانقة بسبب مشروع خصخصة كهرباء، رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار على هذا القطاع منذ 2003، ويعتبر من أكثر القطاعات فساداً بسبب المشاريع التي تحال إلى شركات عبر وسطاء تابعين إلى أحزاب وكتل سياسية متنفذة وشركات محددة هي من تتولى تنفيذ هذه المشاريع عبر المسؤولين .

كما بين المواطن سلام إبراهيم، أن “العبادي يصرح بأنه قضى على الفساد وهذا غير صحيح”.

وباشرت وزارة الكهرباء بتطبيق مشروع لتوفير طاقة إضافية على مدار اليوم مقابل تعرفة جديدة وكميات محدودة من الطاقة تمنح عبر عدادات جديدة اتفقت عليها مع مستثمرين محليين، مطلع العام الحالي، لتقليل هدر الطاقة وسوء استخدام المواطنين، حسب الوزارة.

وفي ذات السياق قال المواطن سرمد التميمي :” كل مسؤول حزبي مستولي على محافظة ولايوجد توظيف”.

وبدوره قال المواطن سلمان أحمد: “نرفض مشروع الخصخصة رفضاً قاطعاً ولا نقبل به في محافظتنا”.

ويشكل مشروع وزارة الكهرباء خطوة أخرى لخصخصة القطاع، بعد إقرار أكثر من مسؤول فيها وفي الحكومة الحالية، بعدم القدرة على مواجهة الأعباء “الثقيلة” لإدامة عمل المنظومة الوطنية بنحو يُرضي الجماهير.