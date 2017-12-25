العمال الكوردستاني يعلن «إقليم قنديل»

كشفت تقارير صحفية،امس الأحد، عن تأسيس حزب العمال الكوردستاني PKK منطقة «إدارة ذاتية» جديدة ضمن أراضي إقليم كوردستان، على الحدود مع كوردستان الشمالية (كوردستان تركيا).

وقالت صحيفة ‹الحياة› في نبأ بعددها الصادر اليوم ، أن حزب العمال الكوردستاني أعلن عن تشكيل «إقليم ذاتي» يضم خمس مناطق في جبال قنديل بإقليم كوردستان، على الحدود مع تركيا.

ونقلت الصحيفة عن بيان للعمال الكوردستاني، أنه «بحضور أكثر من 300 شخصية سياسية، تم الإعلان عن إقليم قنديل ، ويضم مناطق بالييان وناودشت وسوردى وقلاتوكا وماردوو».

ويضاف مشروع PKK هذا إلى مشاريع مماثلة أعلن عنها في وقت سابق، في عدد من مدن كوردستان الشمالية، والتي أسفرت عن مواجهات دامية مع القوات التركية ودمار هائل في تلك المناطق.

كما كان العمال الكوردستاني، قد أعلن عن «إدارة ذاتية» في منطقة شنگال، وهي من المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، أو ماتسمى بـ (المتنازع عليها)، في أعقاب تحرير قوات البيشمركة لمنطقة شنگال من تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

ودعا البيان إلى «ضرورة إعمار إقليم قنديل والشروع بانتخاب مجلس له»، فيما أكد أحد المشاركين في المؤتمر للصحيفة، أن «على إدارة الإقليم أن تنأى بنفسها عن أي مشكلات مع حكومة إقليم كوردستان وأن تحترم قوانينه»، لافتاً إلى أن «أهالي سفوح قنديل سينتخبون بأنفسهم ممثليهم في إدارة الإقليم الجديد».

وتعد منقطة جبال قنديل منطقة خارجة عن سلطة حكومة إقليم كوردستان بسبب طبيعتها الوعرة جداً وتمركز عناصر حزب العمال الكوردستاني فيها منذ سنوات. ويعاني مواطنوا المنطقة من أوضاع أمنية صعبة ويتعرضون لمخاطر كثيرة من بينها القصف الجوي التركي المستمر.